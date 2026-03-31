"Остайница" на Рене Карабаш влезе в краткия списък за награда "Букър"

Романът "Остайница" на Рене Карабаш влезе в краткия списък на наградите "Букър", който беше обявен преди минути. Това е най-престижното отличие в литературата и се връчва на издадена през годината преводна книга на английски език. В дългия списък бяха избрани 13 заглавия от общо 128 произведения, а в краткия попадат общо шест творби: Taiwan Travelogue, The Witch, On Earth As It Is Beneath, The Director, She Who Remains и The Nights Are Quiet in Tehran.

Победителят ще бъде обявен на 19 май 2026 г., на специална церемония в Лондон.

"Остайница" вече е издадена на дванайсет езика и се работи по преводите на още осем. Романът съвсем наскоро се появи и на сръбски, предстои да излезе на бразилски португалски и турски . Литературна агенция "София" наскоро продаде правата за издаването му и в Нидерландия, Република Корея и Украйна .

След като през 2023 г. "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели международен "Букър", сега отново български роман има шанс да получи престижното отличие. Дали това ще стане факт ще разберем на 19 май, когато ще бъде обявен победителят.

"Остайница" отдавна прави впечатление извън границите на страната ни, а съвсем наскоро музикалната суперзвезда Дуа Липа обяви в книжния си клуб Service95 най-добрите книги на 2026-а, които всеки трябва да прочете, като сред избраните от нея и екипа ѝ книги попадна именно романът на Рене Карабаш. Известен факт е, че Дуа Липа има албански корени и вероятно това е една от причините да избере романа на Рене Карабаш, тъй като историята в него се занимава със света на бурнешите – заклетите албански девици, които полагат клетва и се превръщат в мъже.

Коя е Рене Карабаш?

От 11 години Рене Карабаш е основател и организатор на Академия за писатели "Заешка дупка", която събира едни от най-изявените ни поети, писатели, сценаристи и драматурзи. Тя е сценарист на хитовия сериал на БНТ - "Те, вълните" с режисьор Неда Морфова – дъщерята на режисьора Александров Морфов. В главните роли на сериала си партнират Теодора Духовникова, Койна Русева, Радина Кърджилова, Мария Кавърджикова, Юлиян Вергов и Ивайло Христов.

Наскоро излезе новата ѝ стихосбирка "Някой ме вика по име", където за първи път са публикувани стихотворенията ѝ в рими.