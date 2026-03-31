Сметките за парно още са по отменена от Съда на ЕС формула: Предложиха нова под заплаха от глоби

По приключилото през октомври 2025 г. дело в Съда на ЕС за отмяна на формулата за сградна инсталация Европейската комисия също е страна и нейното становище се припокрива с това на СЕС. Така че ако държавата откаже да изпълни решението на съда и да одобри нова формула за сметките за парно, рискува последващо образуване на наказателна процедура срещу България, предупреждава Благой Порязов – страна по делото на СЕС в Люксембург.

Отменената формула

То идва около пет месеца след съдебното решение, което отмени действащата формула за дялово разпределение, на база на която се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода. Съдът на ЕС обяви формулата за непрозрачна, посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, и допълни, че се основава на теоретични данни, а не на тези, които излизат на практика. Така вече всеки клиент можеше да оспори сметката си от "Топлофикация" в съда, стига обаче да докаже, че начислената му сума не отразява реалното му потребление.

Още през октомври експерти, участвали в множество експертни комисии и завеждали дела срещу наредба на Министерството на енергетиката, свързана с топлофикационните дружества, обявиха на пресконференция, че според тях изравнителните сметки съдържат неправилно съставен компонент, с който "Топлофикация София" кара хората да плащат дори за неизползвана топлина. Цитирани бяха случаи, показващи как дружеството прибира солидни суми от хиляди свои клиенти чрез "невярна", по думите на експертите, формула за изчисление на заплащането на сградна инсталация: Плащаме по "невярна" формула: Как съдът поряза "Топлофикация" за незаконна наредба, но промяна няма.

Съдът на ЕС с решението си не казва, че сградна инсталация е нещо незаконно, но постановява, че на хората трябва да им е ясно защо и за какво плащат, на база обективни показатели.

Министерството на енергетиката с нова проектонаредба

Чак този месец от Министерството на енергетиката пуснаха за обществено обсъждане нова наредба с различна формула за изчисление, въпреки че още в мандата на правителството на Росен Желязков от МЕ проведоха консултации с "Топлофикация" и фирми за дялово разпределение. Последното официално съобщение в тази посока е от 11 март 2026 г., т.е. преди 20 дни. От МЕ посочват, че "в най-кратки срокове" предстои публикуването за обществено обсъждане на проектонаредба. Целта е "да не бъде допуснат правен вакуум при отчитане на потреблението за отминаващия отоплителен сезон, след като старата формула за сградна инсталация бе отменена от съда и в момента фактурите на клиентите на топлофикационните дружества се издават с прогнозно потребление".

Това стана ясно на среща на заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов с представители на топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение, по време на която бяха коментирани основни компоненти, които следва да бъдат заложени при въвеждането на новата формула. Срещата се проведе като резултат от заявения ангажимент на служебния министър Трайчо Трайков за бързо и ефективно решаване на забавения казус с липсата на действащ норматив за изчисляване на сградната инсталация.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че определянето на сградната инсталация с формула, а не с фиксиран процент, е "по-подходящ вариант, който отчита максимално обективно потреблението на клиентите, използващи топлоенергия". Целта е да бъде намерено "балансирано решение, което да гарантира справедливи сметки за потребителите", съобщиха от ведомството.

Паралелно с това започва работа по изготвянето на нова наредба, която да влезе в сила от началото на следващата година, когато използваната топлоенергия ще се отчита само с дистанционни уреди.

Проверка в портала за обществени консултации показва, че на 13 март е публикуван проект на нова наредба за топлоснабдяването - изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1. Тя ще се обсъжда до 12 април. В проекта на наредба са отразени и мотивите на Съда на ЕС по отношение на параметрите, необходими за прозрачно и обективно определяне на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради - етажна собственост.

"Използваните параметри отразяват обективни фактори, характерни при потреблението на топлинна енергия в конкретната сграда - обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира", гласи проектонаредбата.

"С цел максимално добра информираност на потребителите е предвидено топлопреносното предприятие да им предоставя ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Подробното посочване на отделните компоненти за изчисляване на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление на този вид енергия и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент", пише в аргументите.

С цел "да не се увеличава административната тежест на гражданите", информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Критики: "И до момента се начисляват сметките по отменената формула"

Според Благой Порязов, който е страна по делото в СЕС, заради неправилната формула от 2007 г. насам са засегнати над 800 000 домакинства у нас. Той критикува остро държавните институции, че не са предприемали никакви действия през всички тези години, а специално прокуратурата нарича "ням свидетел". "Най-фрапиращото нарушение на държавата (...) е, че и до момента, 5 месеца след категоричното Решение на СЕС, продължават да се начисляват сметките на потребителите по вече отменената от съда формула", пише той в писмо до медиите.

Според него се начисляват "произволни безконтролни количества топлинна енергия на потребителите, винаги в полза на доставчиците".

"Измисленият коефициент за специфичен разход (КСР) за отопление от радиатори - за нуждите на стъкмистиката - за различните години варира между 0.7 и 3.5 пункта. Т.е. отчетените от индивидуалните разпределители показатели за различни периоди, вместо да са константа, се с умножават с числа, различаващи се до 5 пъти", казва той за отменената формула.

По думите му, алтернативен алгоритъм на настоящия има и дори е депозиран на три пъти - през 2013, 2016 и 2020 г. При него е "напълно възможно да се начисли и разпредели реално потребено количество топлинна енергия в реално време. Дори е възможна и автоматизирана система, която да елиминира досегашното тотално стъкмяващо „дялово разпределение“ и да спести на потребителите още около 60 млн. лв. на годишна база, събирани за „дялово разпределение“", твърди Порязов. Затова настоява за въвеждане на алгоритъм, позволяващ отчитане и разпределение на реално потребена топлоенергия от всеки абонат.

