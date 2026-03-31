Валери Божинов: Ще ни липсваш, Ел Гранде Президенте!

31 март 2026, 15:51 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бившият нападател на националния отбор на България Валери Божинов изрази съболезнования по повод смъртта на Борислав Михайлов. Божинов, който игра заедно със сина на Борислав Михайлов - Николай в Левски, каза, че легендарният вратар е бил един от хората, които са го накарали да мечтае, когато е поемал по футболния си път.

„Той беше повече от вратар – беше характер, дух и лице на българския футбол“

„Днес си отиде човек, който беше част от нашите спомени, нашите победи и нашата вяра. Боли, защото с Боби Михайлов си тръгва не само легенда, а част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем. Той беше повече от вратар – беше характер, дух, лице на българския футбол“.

„Остави след себе си тишина, която тежи, и история, която никой няма да изтрие. Поклон пред паметта му. Светъл път, Боби. Оставаш в сърцата ни. Моите съболезнования към семейството и близките. Ще ни липсваш, Ел Гранде Президенте! Завинаги в моето сърце и душа! Обичам те!", написа Божинов в профила си в Инстаграм.

Бойко Димитров
Борислав Михайлов Валери Божинов
