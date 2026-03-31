Човекът се завръща на Луната: Мисията, която ще промени историята (ВИДЕА)

В нощта на 2 април историческата мисия „Артемида 2“ ще се насочи към Луната от стартов комплекс 39B във Флорида. За първи път от 1972 г. насам четирима астронавти от Северна Америка ще пътуват до Луната. Основната цел е да се тестват критичните системи за поддържане на живота на космическия кораб „Орион“ в реален полет. Мисията ще продължи 10 дни и ще включва прелитане покрай Луната. Този тест ще проправи пътя за мисиите „Артемида 3“ и „Артемида 4“, последната от които отново ще кацне хора на повърхността на Луната. Според екипажа, основната цел на тази мисия е да донесе надежда и мир на хората на Земята.

НАСА изпраща пилотирана мисия около Луната догодина

Уникалност

„Артемида 2“ е уникална в много отношения. За първи път жена и неамерикански астронавт (канадец) ще пътуват до друго небесно тяло. Те ще бъдат най-отдалечените от Земята в историята на космическите полети, надминавайки настоящия рекорд, поставен от мисията за прекъсване на полета „Аполо 13“, с приблизително 10 000 километра. Тогава, през 1970 г., астронавти също обиколиха Луната по траектория за свободно връщане, но не влязоха в нейната орбита.

Новата мисия се подготвя на фона на нарастващ политически натиск от успеха на китайската лунна програма. Само за няколко години тя се превърна от тактика за сплашване на Конгреса в реален риск Съединените щати да загубят първенството си в десанта на хора на Луната през 21-ви век пред основния си геополитически противник.

Плановете

Доскоро планът на НАСА „Артемида“ за връщане на американци на Луната имаше четири повече или по-малко ясни фази:

In just a few days, we'll be sending humans on a flight around the Moon. Have you watched our documentary series on the mission?



Watch Moonbound before Artemis II lifts off: https://t.co/ZR60WWIumd pic.twitter.com/fU6aGDE277 — NASA (@NASA) March 27, 2026

безпилотната мисия „Артемида 1“, която се проведе през 2022 г.;

следващата пилотирана мисия „Артемида 2“, която ще обиколи Луната;

бъдещите „Артемида 3“ и „Артемида 4“.

На 27 февруари, на фона на поредното забавяне на изстрелването на „Орион“, новият администратор на НАСА, Джаред Айзъкман, обяви, че само четвъртата мисия от поредицата ще включва кацане на астронавти на лунната повърхност. И тя ще се проведе година по-късно от планираното – през 2028 г., а не през 2027 г.

Настоящата пилотирана мисия също е била отлагана няколко пъти. В крайна сметка, мисията е била планирана за първата половина на 2026 г., с няколко прозореца за изстрелване (астрономически) в рамките на два месеца, от 6 февруари до 6 април. Дните на изстрелване са били избрани така, че обратната страна на Луната да бъде подходящо осветена, а завръщането на „командния модул“ в Тихия океан да се случи близо до бреговете на Калифорния.

How do the Artemis II astronauts dress for space?



The Moonbound crew will wear the Orion Crew Survival System spacesuit during the dynamic parts of their mission and during demonstrations. pic.twitter.com/Lv4TO7Q5Iw — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 22, 2026

Шансове за завръщане

През 2017 г., когато първият полет до Луната все още се е наричал EM-2 (Exploration Mission-2), мисията е изглеждала различно. Модулът на лунната станция Gateway е трябвало да лети там редом с Orion. Освен това е била предвидена съвсем различна траектория: астронавтите е трябвало да забавят скоростта си близо до Луната и по този начин да влязат в лунна орбита. След това, използвайки двигателите на кораба - отново да увеличат скоростта си и да започнат пътуването си обратно към Земята.

Пилотираната мисия „Аполо 8“ през 1968 г. е била организирана по подобен начин. По това време Кристофър Крафт, един от мениджърите на лунната програма на НАСА, откровено казал на семействата на астронавтите, че шансовете за завръщане са 50/50 – невъзможно е да се гарантира, че основният двигател, необходим за връщане от лунна орбита, ще работи нормално. Ако на този етап възникне повреда, космическият кораб и неговите астронавти ще останат в лунна орбита.

Новата лунна програма

При приемането на новата лунна програма НАСА даде приоритет на безопасността и здравето на екипажа, включително гарантирано завръщане у дома. Поради това за първата мисия с превоз на хора е избрана траектория на свободно връщане, която не включва навлизане в лунна орбита.

Our Artemis II crew will be going around the Moon, but they'll always find their way back home 🌎



During this complex journey, the four astronauts will travel ~685,000 miles on a trajectory around the Moon and back to Earth.



See their daily agenda: https://t.co/172PVtri2Z pic.twitter.com/zsK5i6pirj — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 25, 2026

Идеята зад този дизайн е, че главният двигател на „Орион“ се използва само веднъж и ако той се повреди, екипажът няма просто да лети до Луната, а вместо това ще използва маневрените двигатели, за да се върне на Земята. Ако всичко върви по план, космическият кораб ще се насочи към Луната и вече няма да разчита на главния двигател. Няма да има нужда от лунно спиране за влизане в орбита или ускорение обратно към Земята – всичко това намалява риска от авария. По време на полет ще са необходими само малки корекции на траекторията на космическия кораб, а гравитацията на Луната ще свърши по-голямата част от работата.

Подобна траектория е използвана за първи път от съветски специалисти през 1959 г., когато изпращат безпилотната сонда „Луна-3“ да прелети покрай Луната, заснемайки първите изображения на обратната ѝ страна.

Как точно астронавтите ще стигнат Луната?

Мисията използва същата конфигурация на ракетата-носител Boeing SLS Block 1 като мисията "Артемида 1" през 2022 г. Тя включва ръждиво оцветен основен блок на първия етап, два ускорителя на твърдо гориво от двете страни (наследство от космическата совалка) и междинно криогенно стъпало на задвижване (ICPS или Interim Cryogenic Propulsion Stage - леко модифициран бустерен блок на пенсионираната тежка ракета Delta-4). Междинното стъпало носи капсулата на екипажа Orion, а ракетата е оборудвана със система за прекъсване. Тази конфигурация е временно решение за първите три мисии Артемида.

Тази историческа мисия включва и много историческа ракета. Изцяло еднократна, тя е сглобена, отчасти от предишни компоненти за многократна употреба. Например, три от четирите двигателя RS-25 на първото стъпало на космическата совалка са летели в ниска околоземна орбита до 2011 г. А двата петсекционни ракетни ускорителя с твърдо гориво са направени до голяма степен от сегменти от странични секции на предишни совалки. Преди това оборудвани със системи за парашутно възстановяване и използвани повторно, те сега са за еднократна употреба, което позволява увеличаване на общия капацитет на полезния товар.

Ключови задачи

Един от ключовите тестове, още преди отпътуването от Луната, ще бъде извършен от пилота на "Орион" Виктор Глоувър: маневра за среща с горната част на ракетата. За Орион тази горна част ще служи като мишена при тестовете за ръчно управление. Това е необходимо, за да се подготви за критично важните операции по приближаване и скачване/откачване в лунна орбита, които очакват следващия екипаж на мисията Артемида 3.

Освен това, преди началото на лунния полет, екипажът на „Орион“ ще тества комуникационните и навигационните системи. В силно елиптичната си орбита около Земята, ще има момент, в който „Орион“ за кратко ще напусне обхвата на GPS и предаващите спътници, като през това време специалисти ще извършат проверка на комуникационната система за далечни космически полети. В допълнение към стандартните комуникационни системи, трети страни, включително радиолюбители от цял ​​свят, ще могат да получават данни от космическия кораб по време на мисията.

Ако всички проверки на „Орион“ са успешни, Центърът за управление на мисията ще използва главния си двигател, за да инициира преходна маневра към четиридневна полетна траектория към среща с Луната.

„Артемида 2“ има и опционален полезен товар – четири микросателита CubeSat 12U (Cubesat). Те бяха избрани чрез конкурентен процес сред екипи от държави, участващи в Споразумението „Артемида“, междуправителствено споразумение за изследване и развитие на Луната и други небесни тела. Микросателитите вече летяха с Артемида 1. Но безпилотният космически кораб веднага се насочи към Луната, а микросателитите, след като се откачиха, следваха същата траектория. Този път микросателитите няма да се окажат в относително висока околоземна орбита след отделянето си, което ще е добра възможност за изучаване на ефектите на радиационния пояс на Ван Алън върху тях.

The countdown begins.



Teams at @NASAKennedy have arrived to their stations at the Launch Control Center. We are about 48 hours from the launch of the Artemis II mission around the Moon. https://t.co/PqaR8eyxu4 pic.twitter.com/shEs8WWtWP — NASA (@NASA) March 30, 2026

Планът на мисията „Артемида-2“ включва направата на изображения на Луната, но поради балистични ограничения това е до голяма степен символично. Фокусът на учените няма да бъде върху самия спътник, а върху здравето на астронавтите. Научната програма се основава на пет проучвания, изследващи ефектите от полетите в дълбокия Космос върху тялото, психиката и поведението в затворени пространства.

Снимки: Getty images