Гърция бие тревога за православните християни: Гръцкото МВнР ще се намеси

След избухването на насилие на 28 март в централния сирийски град Сукайлабия Атина предприе бързи и решителни действия, за да гарантира, че защитата на християнското население в Близкия изток остава в международния дневен ред, предаде гръцкото издание Kathimerini. Градът, който е предимно с гръцко православно население, е станал свидетел на сплашване, унищожаване на имущество и заплахи за живота, което е довело до незабавна реакция от гръцкото външно министерство.

Чрез директни изявления и мрежа от дипломатически канали, включително тези, свързващи временните власти на Сирия със Саудитска Арабия и Катар, Атина предаде ясно послание: защитата на правата на християнското население на Сирия е неразделна част от всеки мирен преход от управлението на семейство Асад към нов политически ред. Гръцки представители подчертаха, че сирийските християни не са малцинство в национален смисъл, а коренно население на страната.

Събитията в Сукайлабия

Събитията в Сукайлабия, за които се съобщава, че са предизвикани от спор между християнски жител и сунитски мюсюлманин от съседен град, получиха по-широко внимание след отразяването им от големи международни информационни агенции. Тази видимост позволи на Атина да се намеси по-открито.

Дипломатически източници отбелязват, че в Сирия, където християнското население е спаднало от над 1 милион до приблизително 200 000, дори локализирани спорове могат да ескалират в по-широко насилие, включващо организирани милиции, които не са напълно под контрола на правителството на Ахмед ал-Шараа.

Влошаване на регионалната сигурност

В Атина официални лица разглеждат ситуацията като част от по-широко влошаване на регионалната сигурност. Рязкото намаляване на християнското население в Сирия и Ирак през последните години се дължи до голяма степен на джихадистки групировки, включително „Ислямска държава“, която някога е контролирала огромни територии. Миграцията допълнително е намалила тези общности, като десетки хиляди напускат Сирия и се отправят към Северна Америка и Западна Европа в началото на конфликта.

Засилва се и безпокойството за Ливан, откъдето хиляди християни са напуснали страната през последните години. Въпреки силните връзки с президента Джоузеф Аун, християнин-маронит, фрагментираната политическа структура на Ливан ограничава обхвата на централната власт, което усложнява всякаква външна намеса