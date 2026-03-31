Лайфстайл:

Гърция бие тревога за православните християни: Гръцкото МВнР ще се намеси

31 март 2026, 16:15 часа
Снимка: Getty images
Гърция бие тревога за православните християни: Гръцкото МВнР ще се намеси

След избухването на насилие на 28 март в централния сирийски град Сукайлабия Атина предприе бързи и решителни действия, за да гарантира, че защитата на християнското население в Близкия изток остава в международния дневен ред, предаде гръцкото издание Kathimerini. Градът, който е предимно с гръцко православно население, е станал свидетел на сплашване, унищожаване на имущество и заплахи за живота, което е довело до незабавна реакция от гръцкото външно министерство.

Чрез директни изявления и мрежа от дипломатически канали, включително тези, свързващи временните власти на Сирия със Саудитска Арабия и Катар, Атина предаде ясно послание: защитата на правата на християнското население на Сирия е неразделна част от всеки мирен преход от управлението на семейство Асад към нов политически ред. Гръцки представители подчертаха, че сирийските християни не са малцинство в национален смисъл, а коренно население на страната. ОЩЕ: Почина чичото на Башар Асад, известен като "Касапина от Хама"

Събитията в Сукайлабия

Събитията в Сукайлабия, за които се съобщава, че са предизвикани от спор между християнски жител и сунитски мюсюлманин от съседен град, получиха по-широко внимание след отразяването им от големи международни информационни агенции. Тази видимост позволи на Атина да се намеси по-открито.

Дипломатически източници отбелязват, че в Сирия, където християнското население е спаднало от над 1 милион до приблизително 200 000, дори локализирани спорове могат да ескалират в по-широко насилие, включващо организирани милиции, които не са напълно под контрола на правителството на Ахмед ал-Шараа. 

Влошаване на регионалната сигурност

В Атина официални лица разглеждат ситуацията като част от по-широко влошаване на регионалната сигурност. Рязкото намаляване на християнското население в Сирия и Ирак през последните години се дължи до голяма степен на джихадистки групировки, включително „Ислямска държава“, която някога е контролирала огромни територии. Миграцията допълнително е намалила тези общности, като десетки хиляди напускат Сирия и се отправят към Северна Америка и Западна Европа в началото на конфликта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Засилва се и безпокойството за Ливан, откъдето хиляди християни са напуснали страната през последните години. Въпреки силните връзки с президента Джоузеф Аун, християнин-маронит, фрагментираната политическа структура на Ливан ограничава обхвата на централната власт, което усложнява всякаква външна намеса ОЩЕ: Християните от Близкия изток може да имат нова родина близо до България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сирия Гърция християни гърци
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес