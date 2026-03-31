За какво се споразумя Андрей Гюров с Украйна? (ВИДЕО)

Какво точно включва 10-годишното двустранно споразумение, което подписаха служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски?

По време на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев, България и Украйна сключиха 10-годишно споразумение за сигурност. Освен продължаваща подкрепа за Украйна, в него е включено и съвместно производство на дронове, за да се използва опита на украинската страна в тази сфера на фона на множеството прониквания на руски дронове в европейското въздушно пространство.

България и Украйна ще задълбочат отношенията си в енергетиката, транспорта и отбраната. Освен това Киев е готов да привлече и български компании във възстановяването на страната след края на руската военна агресия.

Акцент беше поставен и върху вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите на служебния премиер са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и като цяло сигурността на Източния фланг на НАТО.

Сред обсъжданите теми е и въвеждането на украински език като част от чуждоезиковото обучение в българските училища и създаването на украинско училище в България по модела на Болградска гимназия „Георги Сава Раковски“ – с цел съхраняване на езика и идентичността на украинските деца, живеещи у нас.

Към момента не са публично известни конкретните параметри на подписаното споразумение, но според Гюров то ще подпомогне "евроатлантическата сигурност в целия регион".