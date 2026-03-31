Розово пълнолуние на 2 април: Какво трябва и НЕ трябва да се прави

Какво трябва и не трябва да се прави по време на пълнолунието на 2 април?

На 2 април 2026 г. жителите на Земята ще могат да наблюдават пълнолуние, известно като „розова“ или „божурова“ луна. Въпреки че името е красиво, луната всъщност няма да стане розова. Ето какво е специалното на априлското пълнолуние.

Розова Луна на 2 април

На 2 април 2026 г., в 5:11 ч. московско време, ще настъпи пълнолуние, известно като „розова луна“. Това пълнолуние има специално значение – то определя датата на Великден. Астрономически, Луната е в съзвездието Дева по това време, а астрологически - в знака Везни. Това е така, защото зодиакалните знаци не съответстват стриктно на действителните съзвездия.

Името „розова“ Луна не е свързано с цвета – орбитата на Земята ще изглежда нормална. Името идва от коренното население на Северна Америка и се отнася до цъфтежа на пролетни растения, по-специално божури и флокс.

Това пълнолуние се нарича още в различните култури, например, „Великденската“ Луна, Луната на топящия се лед или Луната на пробуждането - всички тези имена отразяват настъпването на пролетта и обновяването на природата.

Какво трябва и не трябва да се прави по време на пълнолунието на 2 април?

Пълнолунието бележи пика на лунния цикъл. Смята се, че през тези дни всичко скрито става ясно, емоциите се изострят и илюзиите се разсейват. Енергията на този период подчертава това, което изисква преосмисляне или приключване.

Астролозите препоръчват пълнолунието да се използва за различни цели. Например, за да се направи равносметка – да се оценят постиженията ви през последните няколко седмици и честно да се признае какво е работило и какво не. Препоръчително е да се изпълняват задачи, да се подават отчети и да се изплащат дългове.

Това е подходящ момент да се вземат спешни решения, да се изчисти пространството и да се изчисти умът ви. Добър момент е да се освободите от ненужни неща - да се откажете от лоши навици, да напуснете токсични връзки. Ритуалите за освобождение при пълнолуние се считат за особено ефективни. Важно е също така да презаредите батериите си – съсредоточете се върху медитация, почивка и тихи практики. Най-добре е да се избягва започването на големи проекти, стартиране на бизнес или даване на обещания по време на пълнолуние. Енергията на пълнолунието е фокусирана върху завършването, а не върху растежа. Най-добре е да се планират нови неща по време на новолуние.

Пълнолунието се счита за благоприятно време за практики, свързани с привличане и запазване на финансите. Един популярен ритуал включва зареждане на портфейла на лунна светлина. Вечер, когато луната е ясно видима, извадете портфейла и отстранете стари касови бележки и ненужни документи. Поставете вътре една или няколко големи банкноти и, гледайки луната, мислено напълнете портфейла със светлина, казвайки: „Както луната е пълна, така ще бъде пълен и портфейлът ми. Както луната расте, така ще се растат и доходите ми.“

Има и други парични практики, които можете да практикувате по време на пълнолуние - пребройте парите си, благодарете за ресурсите, които вече имате; напишете списък с разходи или финансови задължения, от които сте готови да се освободите, и символично го изгорете; запалете зелена свещ и визуализирайте финансовите си дългове като решени.

Основният принцип на всички ритуали за пълнолуние е енергията на завършването. Дори в паричните практики акцентът не е върху бързите печалби, а върху затварянето на застоя, въвеждането на ред във финансите и подготовката на пътя за нови доходи в следващия цикъл.

В лунния календар и народните традиции пълнолунието и новолунието се считат за специални точки от цикъла, когато енергията или достига пик, или се връща към нула. Смята се, че е най-добре да се избягва подстригването на косата с ножица в тези дни, тъй като влиянието на луната върху структурата на косата става непредсказуемо.

Смята се, че подстригването по време на пълнолуние причинява цъфтящи краища, чупливост и загуба на блясък. Освен това, косата, подстригана по време на пълнолуние, расте по-бавно и по-зле запазва формата си.

Пълнолунието на 2 април 2026 г. не е просто астрологично събитие, а истински астрологичен момент, когато всеки може да усети мощен импулс за промяна.

