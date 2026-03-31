Тотото с "кърваво писмо" до спортния министър: Може ли да смени наистина ръководството?

След като служебният министър на спорта смени почти целия управителен съвет на Българския спортен тотализатор (БСТ), държавното предприятие разпространи своеобразно "кърваво писмо" под формата на становище и обвини министъра, че създава внушения и че няма мотиви за смяната на ръководството на тотото. Припомняме, че като мотив за рокадите от ведомството посочват несъгласие с политики, свързани с евентуално преминаване на БСТ в частни ръце. "Няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес", се казва в позицията.

Министерството подчерта още, че смяната на ръководството е извършена в съответствие със закона, като членовете на управителните органи са имали договорни клаузи, позволяващи освобождаването им. От министерството напомниха и за гафа с тиража "5 от 35", в което беше изтеглено числото 41.

Могат ли наистина да бъдат освободени?

В своето "кърваво писмо" от тотото обръщат внимание, че становището на министъра на младежта и спорта съдържа неточна правна терминология.

Според тото заповедта за освобождаване на ръководството не съдържа правно основание по чл.24 от ЗПП.

От тотото определят като недопустимо да се издава заповед за освобождаване само на основание предизвестие, без законни мотиви и публично оповестяване на неверни данни, се казва още в становището.

От тотото посочват, че настоящото ръководство е избрано чрез конкурсна процедура, проведена от Агенцията за публичните предприятия и питат

В тази връзка от тотото питат също кои са лицата, които се предлагат за вписване в новите управителни органи, както и за тяхната професионална компетентност и по какви критерии те се определят като по-подходящи.

Внушения

"Настоящото ръководство категорично отхвърля всички внушения, че е работило или работи в полза на „частни интереси“ или за „преминаване на БСТ в частни ръце“, пишат от предприятието. Същевременно се призовава министерството незабавно да предостави данни за тези свои твърдения на обществото и компетентните органи.

Гафът с "5 от 35"

От тотото не приемат твърденията за кадрова и управленска несъстоятелност да бъдат насочени към действащото ръководство чрез препратки към случая „5 от 35“ и изтегленото число 41.

"По закон членовете на Управителния съвет не осъществяват пряко администриране на персонала, не организират оперативната дейност, в това число обученията на служителите и не ръководят ежедневното изпълнение на процесите по провеждане на тиражите. Това са функции от оперативен характер, които са в правомощията на изпълнителния директор. Поради това смесването на задълженията на членовете на УС и изпълнителния директор в публични изявления е некоректно и подвеждащо", добавят още от тотото.