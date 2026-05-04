Северно, южно, източно, западно полукълбо - има само една държава и в четирите!

Знаете ли, че има държава, която попада едновременно в северното, южното, източното и западното полукълбо? Това не е трик, а реален географски факт, който малко хора познават. Причината се крие в разположението ѝ около нулевия меридиан и екватора. Коя е тази страна и как е възможно това?

Коя е единствената европейска държава с келтски език като официален

Коя е държавата, разположена в четирите полукълба

Държавата е Кирибати – малка островна страна в централната част на Тихия океан, която изглежда почти незабележима на картата, но крие един от най-любопитните географски факти в света. Тя се състои от 33 коралови острова, разпределени в три основни групи – Гилбъртови острови, Финикс и Лайн. Именно голямото разстояние между тези острови прави страната толкова необичайна.

Кои са единствените 2 държави с квадратни флагове

Кирибати е единствената суверенна държава, чиято основна територия попада едновременно в северното, южното, източното и западното полукълбо. Това не означава, че един остров стои точно в „центъра“ на света. По-скоро островите са разпръснати толкова широко, че част от тях са на север от екватора, други – на юг, а спрямо 180-ия меридиан територията се простира и на изток, и на запад.

Как екваторът и нулевият меридиан я пресичат

Тук е важно да направим едно уточнение: не става дума за нулевия меридиан, който минава през Гринуич. За източното и западното полукълбо в този случай ключова е линията около 180-ия меридиан, който е от другата страна на Земята спрямо Гринуич. Островите на Кирибати се разполагат около тази линия, а международната линия на датата е изместена така, че страната да не бъде разделена на два различни календарни дни.

Коя е единствената държава, която има различен флаг от лицевата и от обратната страна

Екваторът пък разделя северното и южното полукълбо. Част от островите на Кирибати са над него, а други – под него. Така страната едновременно „прескача“ и хоризонталното деление на Земята, и делението по дължина. Звучи като географска игра, но всъщност е резултат от реалното разположение на островите в огромна океанска площ.

Какво означава това на практика за територията ѝ

На практика Кирибати не е голяма държава по суша. Общата земна площ е малка, но островите са разхвърляни върху огромна част от Тихия океан. Това създава интересен контраст: страната има скромна територия, когато гледате само квадратните километри земя, но заема изключително широко пространство, ако проследите разположението на островните групи.

Кои са единствените 2 държави с квадратни флагове

Това влияе и на ежедневието. Разстоянията между островите са сериозни, връзките не винаги са лесни, а времевите зони също са част от особеността на страната. Кирибати използва няколко часови зони, като най-източните ѝ острови са сред първите места в света, които посрещат новия ден. Затова името ѝ често се появява около Нова година, когато светът следи кои места първи влизат в следващата дата.

Има ли други подобни случаи по света

Има държави с отвъдморски територии, които могат да попаднат в различни полукълба, но при Кирибати особеното е, че говорим за основната територия на самата държава. Това я отличава от случаи като Франция, САЩ или Великобритания, които имат далечни територии и зависими области по света. При Кирибати самата държава е островна верига, разположена така, че естествено обхваща четирите посоки.

Затова твърдението е най-точно, когато кажем: Кирибати е единствената суверенна държава, чиято основна територия се намира във всички четири полукълба. Това уточнение е важно, защото иначе темата лесно може да се превърне в спор за колониални, отвъдморски или зависими територии.

Коя е единствената държава, която има различен флаг от лицевата и от обратната страна

Любопитни факти за тази уникална държава

Кирибати се произнася приблизително като „Кирибас“, защото в местния език буквосъчетанието „ti“ звучи като „с“. Столицата е Южна Тарава, а най-големият остров по площ е Киритимати, известен още като Christmas Island. Името му често обърква хората, защото има и друг, по-познат остров с подобно име в Индийския океан.

Коя е единствената държава в Европа без официална столица

Освен с географията си, Кирибати е известна и с уязвимостта си към покачването на морското равнище. Много от островите са ниски атоли, което прави страната особено чувствителна към климатичните промени. Така една на пръв поглед забавна географска подробност води към по-сериозна тема: как живеят хората на място, разпънато между четири полукълба, няколко часови зони и един океан, който едновременно ги свързва и застрашава.