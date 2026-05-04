Нападателка с нож рани четирима души във Варна

04 май 2026, 15:50 часа 145 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна днес. Нападателката е задържана от полицията, предаде БГНЕС.

Жената е влязла с нож в магазин на улица „Подвис“ и започнала да напада. Задържана е от полицията. 

Ранила е общо четирима души.

Като към момента се изяснява степента на нараняване на трима от тях, четвъртият е прегледан и освободен. Сигналът за нападението е получен в 13:57 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улица "Подвис" във Варна е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут. На място има екипи на полицията

Спасиана Кирилова Редактор
