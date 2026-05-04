За да заличат греховете си: Затворници масово се кръщават в Черна гора

04 май 2026, 15:51 часа
Снимка: БГНЕС
Вярвайки, че кръщението заличава всички грехове и дава начало на нов живот, двама затворници в Черна гора от петък са „влезли“ в процеса на религиозно прочистване, разказва черногорският вестник "Победа", като отбелязва, че в черногорските затвори е ежедневие свещеник в расо да извършва церемония по кръщение на затворници. Въпреки че авторите на метериала описват като необичайно да се присъства на религиозна церемония зад железни порти - администрацията им е разказала, че духовници идват почти ежедневно.

"Може да е необичайно за вас, но за нас това е ежедневие. Свикнали сме с религиозни церемонии. Затворниците имат право на това, казва пред екипа на черногорският вестник говорителят на UIKS Ива Гргурович.

Бебе в затвора

Само на няколкостотин метра разстояние се намира женски затвор и в него се намира малка, невинна обитателка. Бебето пристигнало преди по-малко от месец в помещенията на UIKS.

То е в стая с майка си, а бащата също е задържан.

Чуждестранна гражданка е в ареста по решение на разследващ съдия за незаконно притежание на наркотици. Тъй като престоят на бебето в арест не е законово определен, то е преместено в затворническо звено с майка си. Законът позволява бебето да бъде с майка си в затвора само до една година, след което попечителството обикновено се поема от членове на семейството.

Майката и бебето са в стая, където са осигурени адекватни условия, но не можем да не усетим, че са на място, което по своята същност не е предназначено за деца.

Черна гора Затвор престъпници кръщене грехове
Деница Китанова
