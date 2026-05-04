Драстичен спад при руския промишлен сектор

Спадът на активността на предприятията от промишления сектор в Русия продължи да се задълбочава през април, отбелязвайки най-значителен низходящ темп от началото на годината. Това показват данните от проучване на S&P Global, публикувани днес. Понижението в сектора се обяснява с по-ниски нива на производството и новите поръчки, а заетостта в сектора намалява "с най-бърз темп от четири години“.

Индексът на мениджърите по доставките PMI за промишлените компании в Русия се понижи до 48,1 пункта през април спрямо 48,3 пункта месец по-рано. Стойностите на индекса под 50 пункта са индикатор за свиване на активността в промишления сектор.

Производството на провишлени стоки в Русия се сви осезаемо заради слабо търсене и намаляване на новите поръчки, особено от чуждестранните пазари, посочват експертите.

По отношение на цените, инфлацията на производствените разходи се ускорява до второто най-високо ниво за повече от година, под влияние на по-скъпи транспортни услуги, логистика и суровини. В резултат компаниите повишават и изходните цени с по-бърз темп.

Фирмите намалиха работната си сила с най-много от четири години заради по-ниски производствени нужди, докато по-слабият поток от нови поръчки е позволил по-бързо да бъдат намалени натрупаните неизпълнени заявки.

