Приносът на България за мира в Западните Балкани: Равносметката на военните преди 6 май

„За нас Западните Балкани са изключително важни и е нормално основният ни принос да е в този регион“, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към военнослужещите от българските военни контингенти зад граница по време на традиционната видеоконферентна връзка в навечерието на 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия. В приветствието си министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта още, че като изпълняват задачи в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз в различни части на света, военнослужещите допринасят изключително много за изпълнението на международните ангажименти, които страната ни е поела.

Във видеоконферентната връзка участваха също началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов.

„Оценявам по достойнство и ви благодаря за вашата и на подчинените ви служба в интерес на сигурността на България и приноса на страната ни към запазването на мира и сигурността на Западните Балкани“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своето приветствие към командирите и личния състав на българските контингенти в чужбина по случай 6-ти май. ОЩЕ: Български военен контингент замина за Косово като част от войските на НАТО

Той използва повода да направи кратка равносметка на изминалата година в отбраната като отбеляза: „Водещ наш приоритет остана гарантирането на националната сигурност, чрез изграждането на модерни, ефективни и оперативно съвместими въоръжени сили с нашите съюзници в НАТО и Европейския съюз (ЕС). Работихме интензивно за технологично превъоръжаване, поетапно попълване на високия брой вакантни длъжности за военнослужещи и изграждане на необходимата военна инфраструктура. Фокусирахме усилията си върху ускорената модернизация на Българската армия и развитието на способности във всички оперативни домейни. Отделихме особено внимание на грижата за хората в отбраната – най-важният ресурс в нашата отбранителна система“.

Министър Запрянов изрази надежда, че скоро ще бъде сформирано редовно правителство.„Не се съмнявам, че и следващото политическо ръководство на Министерството на отбраната ще продължи тези приоритети“.

По думите му - грижата за българските въоръжени сили остава първостепенна задача и за следващия кабинет и за настоящия нов парламент. „Очакваме позитивни решения – бюджетът за отбрана да бъде увеличен, както българската страна е приела като ангажимент; надяваме се заемното споразумение и споразумението за оперативно управление на механизма SAFE също да бъдат подписани, с което да започне изпълнението и на националния план за модернизация на нашите въоръжени сили“, каза той. ОЩЕ: България продължава участието си в АЛТЕА в Босна и Херцеговина