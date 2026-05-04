Бизнесът с достъп до нов портфейл от 314 млн. евро за кредитиране на устойчиви проекти

Бизнес центровете и корпоративните отдели на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, отварят врати за желаещите да получат финансиране чрез финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“, считано от началото на май 2026 г. Средствата за финансовия инструмент (ФИ) са осигурени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Публичният ресурс за ФИ и БФП (безвъзмездна финансова помощ) е насочен към подкрепа на крайни получатели в две направления, съответстващи на специфичните цели на Програмата - „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“ (портфейл Енергийна ефективност) и „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно-ефективна икономика“ (портфейл Ресурсна ефективност).

ОББ е част от Фонд за устойчиви градове (ФУГ), който на 17 октомври 2025 г. подписа две гаранционни споразумения с Фонд мениджър за финансови инструменти в България (ФМФИБ) за изпълнение на новия финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“. Този финансов инструмент е първи по рода си в България, който включва възможност за комбиниране на кредит с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция. В консорциума Фонд за устойчиви градове ОББ е партньор с Фонд за устойчиво градско развитие, Фонд ФЛАГ и Българска консултантска организация.

Очакваният общ портфейл от кредити по двете споразумения, изпълнявани от Фонд за устойчиви градове, е 314.4 млн. евро. По всеки отделен кредит се осигурява гаранционно покритие до 80% по програмата гарантиран от ФМФИБ. Допустимите проекти могат да бъдат реализирани във всички региони на България, като над 80% от ресурса по програмата е насочен за проекти в по-слабо развитите региони.

Максималният размер на един кредит е до 3.8 млн. евро, като следва да бъде съобразен и с приложимия режим на държавна помощ.

Безвъзмездната финансова помощ по инструмента е два вида: Техническа подкрепа за енергийна ефективност в размер до 15 000 евро и Капиталова отстъпка в размер на 15 % процента от размера на кредита.

Целта на кредитите може да бъде в две направления:

за портфейл Енергийна ефективност целта е свързана с повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове. Максималният срок за погасяване на кредитите достига до 10 години. Допустимите кредитополучатели по тази цел са малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна капитализация, дружества със средна капитализация и големи дружества. Всички допустими кредитополучатели могат да кандидатстват за получаване на БФП за капиталова отстъпка, а само МСП могат да кандидатстват и за БФП за техническа подкрепа.

за портфейл Ресурсна ефективност целта е свързана с по-ефективно използване на ресурсите и въвеждане на решения, свързани с кръговата икономика. Максималният срок за погасяване на кредитите достига до 15 години. Допустимите кредитополучатели по тази цел са МСП, малки дружества със средна капитализация и дружества със средна капитализация. Само МСП могат да кандидатстват за получаване на БФП за техническа подкрепа и за капиталова отстъпка.

Крайните кредитополучатели следва да отговарят на изискванията на ФУГ по отношение на кредитоспособност, собствено участие в проекта (когато е приложимо) и обезпечения.

Мениджърите „Връзки с клиенти“ в 18 бизнес центъра на ОББ в гр. София и големите градове на страната ще разглеждат проектни предложения и ще консултират кандидатите. Проектните предложения ще се разглеждат до изчерпване на финансовия ресурс, като ще се финансират само проекти, които отговарят на изискванията за допустимост, финансова жизнеспособност и на приложимите правила за държавни помощи. ОББ разполага с над 170 клона в цялата страна. Там клиентите могат да получат подробна информация и професионална консултация, съобразена с индивидуалния им финансов профил, за да получат най-подходящото за тях предложение.

Крайният срок за усвояване на средствата е 31 декември 2029 г.

Повече информация за програмата и условията за кандидатстване може да бъде намерена на: https://www.citiesfund.bg/?cid=40