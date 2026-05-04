"Демократична България" иска комисия в парламента да провери имуществото на Пеевски

"Демократична България" ще внесе в Народното събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия, която да изясни фактите около съществените несъответствия между официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и фактическия стандарт на живот на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на обединението.

Целта на комисията е да провери данните за декларирани доходи от дивиденти, разходи за наеми на недвижими имоти и автомобили, ползване на частни самолети, участие на трети лица и дружества при поемане на значими разходи, както и действията или бездействията на компетентните държавни органи по вече подадени сигнали. Още: От ВСС и охраната на Борисов и Пеевски до бизнес и здраве: ДБ с ударен брой законопроекти за старт на новия парламент

От „Демократична България“ посочват, че този случай отдавна не е просто въпрос на лични декларации. Той поставя далеч по-сериозен въпрос - дали държавата прилага закона еднакво спрямо всички, или институциите внезапно спират да виждат, когато срещу тях стои човек с политическата и икономическата тежест на Пеевски.

Във вече подадени сигнали до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, НАП и прокуратурата от „Движение Да, България“ са изложили множество данни, основани на публично достъпна информация. Според тях има съществени разминавания между декларираните от Пеевски доходи от дивиденти и данните в годишните финансови отчети на дружества, в които той е или е бил едноличен собственик на капитала. Още: Празни рафтове, пълни джобове и фалити "по Магнитски": Гюров със скандални разкрития за Магазините на "човека"

Поставени са и въпроси за значителни разходи за наеми на автомобили и недвижими имоти, както и за публично оповестени данни за многократни полети с частни въздухоплавателни средства. Въпросът вече не е само кой е ползвал тези услуги, а кой ги е платил, на какво основание, отчетени ли са, декларирани ли са и обложени ли са.

Комисията трябва да установи дали при евентуално поемане на значими разходи от трети лица не се стига до прикрито предоставяне на имуществена облага, доход в натура или недекларирано финансиране. Тя трябва да провери и дали компетентните органи са извършили реални и задълбочени проверки, или реакцията им е била формална, забавена, избирателна или изобщо несъществуваща.

От формацията настояват да бъде проверено какво са направили до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, НАП, прокуратурата, Комисията за противодействие на корупцията, МВР, ДАНС, органите по граничен контрол и други компетентни структури.

Още: Край на "Магазин за хората": Държавата закри веригата на Пеевски

Трябва да бъде изяснено какви проверки са започнати, какъв е техният обхват, какви документи са изискани, имало ли е обмен на информация между институциите и предприети ли са последващи действия.

Според „Демократична България“ временната комисия е необходима, защото случаят засяга обществения интерес и доверието, че държавата може да действа еднакво спрямо всички - независимо от политическо влияние, икономическа мощ или контрол върху институции.