Децата, отгледани през 70-те години имат 9 специфични умения, които по-младите няма да научат

Родителството през 70-те години на миналия век не е било перфектно и детството, което децата от поколение X са преживели, със сигурност е имало своите предизвикателства. И все пак, етикетът „ поколение Latchkey “ не е напълно погрешен. На много деца от онази епоха е било дадено пространство, понякога по необходимост, да формират собствена идентичност и да се научат на самостоятелност рано. Тази свобода, макар и не винаги лесна, е помогнала за оформянето на специфични практически и емоционални умения, които по-младите поколения може да не развият по същия начин.

Днешните деца растат в много различна среда. С постоянните технологии, мобилните телефони, по-защитните родителски стилове и денонощния достъп до тревожни новини, неструктурираната игра на открито често е заменена от дигитални алтернативи у дома. В резултат на това някои деца пропускат вида независимост, която някога е била естествена.

1. Те ​​могат да се оправят сами

Въпреки че неподдържаната, неструктурирана игра е от съществено значение за самочувствието и социалното развитие на децата, според изследване, споделено от Американската психологическа асоциация , тя им предлага и възможност да изградят умения за критично мислене, самостоятелност и устойчивост.

Те трябва да правят грешки, да се забъркват в неприятности и да преминават през трудни ситуации, за да могат да се грижат сами за себе си. Разбира се, този вид игра и уединение в квартала не винаги е бил лесен или удобен, но им е дал толкова много важни умения, които по-младите поколения вероятно никога няма да научат.

2. Те изграждат вътрешно самочувствие

Според проучване, публикувано в Journal of Child and Family Studies , свръхзащитните родители, подобно на тези, които изпитват много по-малки деца днес, са склонни да саботират и подкопават самочувствието и независимостта на децата си. Когато те винаги се намесват, за да решават проблеми или да защитават децата си с ограничения, липсва доверие, устойчивост и личностно израстване.

Въпреки това, децата, отгледани през 70-те години на миналия век, са изградили силно чувство за вътрешна самооценка, опитвайки се и неуспешно. Те са правили грешки, решавали са проблеми и са се справяли сами. Те са създавали приятелства и са водили спорове, без натрапчивите родители да се намесват, за да поддържат мира. Тяхната самооценка очевидно е била изпробвана и оспорвана, но поне са имали шанса да я изградят сами.

В сравнение със съвременните деца, които често търсят похвала от родителите си и разчитат на другите за признание и внимание, децата от 70-те години са по-склонни да се обърнат към себе си, когато се нуждаят от мотивация.

3. Те водят със силни лични морали

Израствайки през 70-те години, когато социалните норми и очаквания непрекъснато се променяха , както децата, така и възрастните трябваше да се вкоренят в собствения си морал, ценности и вярвания. Това е едно от уменията, които наистина засилват устойчивостта и идентичността на представителите на поколението X като възрастни.

Без натиска на съвременната ни култура на отказване от абонаменти да казваме правилните неща или онлайн тенденциите, които сякаш предлагат погрешно чувство за принадлежност, децата, израснали през 70-те години на миналия век, можеха сами да решават кое е „правилно“ и „грешно“. Разбира се, родителите им са повлияли на начина, по който са изградили системата си от вярвания , но те не са били подложени на милион мнения и тенденции от социалните медии, които да изкривяват моралния компас на вътрешното им „аз“.

4. Те харчат пари умишлено

Особено като се има предвид, че са израснали с двама работещи родители и са виждали разговори за пари, които преди това са били скрити от предишни поколения деца, не е изненадващо, че представителите на поколението X са научили финансова грамотност рано в живота си. Разбира се, те също така не са били подложени на натиска от тенденции, потребление и социални медии, които постоянно са ги бомбардирали, както децата днес, което е помогнало за формирането на чувство за пестеливост и оценяване на отложеното удовлетворение.

Това консуматорско мислене и съгласяването с тенденциите за принадлежност е част от причината, поради която една четвърт от американците днес харчат повече, отколкото печелят. Те поемат дългове, за да се чувстват част от нещо по-голямо или да търсят външно признание, когато в действителност истинският мир идва от вътрешната сигурност и финансовия комфорт.

5. Те са социално осъзнати и наблюдателни

От децата, израснали през 70-те години на миналия век, се е очаквало да правят много неща сами. От ходенето до училище до изпълнението на поръчки за родителите си, те е трябвало да се научат да оценяват риска и да взаимодействат с хора, много от които не са познавали. Благодарение на целия този ранен опит, те са способни лесно да „разчитат“ стаята или да усещат енергията на хората.

По ирония на съдбата, наблюдателността, дори в разговори с други хора, идва от чувството за спокойствие в собствената самота. Колкото по-комфортно се чувстват хората, приемайки преминаващите мисли и регулирайки емоциите си насаме, толкова по-заземени и внимателни са в разговорите си със света. Особено децата от 70-те години, които са имали баланс между самостоятелно уединение и социално взаимодействие, са израснали в наблюдателни и осъзнати възрастни.

6. Те ценят самотата

В сравнение с много деца днес, които имат ужасно ограничен обхват на внимание и нужда от постоянна стимулация, децата през 70-те години на миналия век не са имали друг избор, освен да прегърнат самотата. С двама работещи родители, които са очаквали от тях да гледат братята и сестрите си, да играят навън, да си приготвят сами храната и да се справят с домакинската работа, от тях се е очаквало да узреят и да приемат собствената си компания.

Въпреки че оплакванията от „скука“ и раздразнения, докато са сами вкъщи, очевидно все още са били налице за тези деца, всички предимства на това да се научат да седят със собствена компания , включително справянето със скуката, са умения, които те внимателно пренасят в зряла възраст днес.

7. Те са социално свързани

Особено в контраст с настоящата ни епоха на изолация и самота , където много деца се забавляват с екрани, а не с игра и социални връзки, не е изненадващо, че социалните умения, с които се хвалят децата от 70-те години, изглеждат като суперсили.

Те нямаха iPad, за да се забавляват или да разсейват родителите си, които ограничаваха времето им навън. Всъщност беше точно обратното. От тях се очакваше да излизат, да си създават приятелства и да се забавляват, и макар тези взаимодействия да изглеждат различно в зряла възраст, те имат всички инструменти, за да се справят с тях.

8. Те могат сами да оценят риска

Съчетавайки ранна независимост и дейности без надзор, децата, отгледани през 70-те години на миналия век, почти винаги са способни сами да оценяват риска. Докато по-малките деца имат властни родители, които се опитват да решат проблемите им и да се справят с дискомфорта им, от тези деца се очакваше да узреят и да се справят с проблемите сами.

Именно този вид трудности и проблемите, които са били принудени да решават сами, са изградили чувство за устойчивост в живота им на възрастни. Те са способни не само да приемат предизвикателствата, но и да оценяват риска, да водят със силен морален компас и да се предпазват от вреда, без някой постоянно да ги напътства.

9. Те могат да чакат търпеливо

В ерата на удобство, постоянна стимулация и мигновено удовлетворение, не е изненадващо, че много деца стават все по-егоистични и нетърпеливи с всеки изминал ден. Те не са учени да контролират емоциите си. Вместо това, те са глезени или разсейвани от постоянен поток от сензорна стимулация от технологиите.

Децата, отгледани през 70-те години на миналия век, трябваше да чакат за неща. Трябваше да спестяват собствени пари за играчките, които искаха, да запълват скуката си без екрани и да се справят с дискомфорта от дисциплината, без някой властен родител да се намесва, за да ги утешава. Макар че може да изглежда като малка част от ежедневието, изкуството на чакането е истинска суперсила.