Детокс на пространството и пречистване на въздуха: Какво растение да поставите във всяка стая

Растенията ни дават най-много, ако ги подредим внимателно в дома! Тук е мястото на алое вера, зелена лилия, арека палма...

Стайните растения са балсам за онази част от нас, която копнее за природата. Многобройни проучвания показват, че зеленината намалява стреса, помага на хиперактивните деца да контролират поведението си, подобрява концентрацията и настроението...

В допълнение към всичко това, стайните растения значително подобряват качеството на въздуха. Според изследвания на американската агенция НАСА, стайните растения могат да премахнат до 87 процента от замърсителите от въздуха и те осигуряват повече ползи, ако са внимателно поставени, затова ви разкриваме кои растения са най-подходящи за определена стая в дома.

1. Спалня - Алое вера

Вашата спалня е място за релаксация и презареждане с енергия. Какво по-добре да ви помогне да направите това от красиво растение? Растенията ви помагат да се отпуснете и имат положителен ефект върху качеството на въздуха, подобрявайки качеството на съня ви.

Алое вера може да бъде разпознато по сиво-зелените си, месести, дебели, изправени листа с остри ръбове, които растат нагоре във формата на розетка. Този сукулент е сред най-пречистващите въздуха растения, затова го препоръчваме. Освен това, сокът на растението има лечебен ефект върху зачервена или раздразнена кожа. Полезно е да го използвате точно преди лягане, ако някога изгорите от слънцето!

Алое вера е много лесно за отглеждане, силно пречистващо въздуха растение, което подобрява качеството на въздуха в спалнята ви. Алоето се нуждае от малко вода (поливайте го веднъж на няколко седмици), но поставете растението на светло и топло място, например на слънчев перваз на прозореца.

Разумно е да поставите алое вера близо до таблата на леглото, защото за разлика от много други стайни растения, то отделя кислород през нощта, като същевременно абсорбира въглероден диоксид. В същото време пречиства кислорода от бензен и формалдехид, токсини, които се намират в много почистващи продукти.

2. Кухня - Хлорофитум

Докато готвим, се генерира много кухненски дим и пара, така че устойчивият хлорофитум ще абсорбира част от „мръсния“ въздух. Той не е взискателен към вода, светлина и температура и премахва въглеродния оксид, който се създава при готвене на газ, както и въглеродния диоксид, смога, бензена и други нежелани газове, които попадат в дома ни от околната среда.

3. Трапезария - арека палма

Това растение премахва множество токсични вещества от помещението (формалдехид, трихлоретилен, ксилен и др.) и е отличен билков овлажнител. Според изследвания на НАСА, арека палма с височина 1,8 м отделя около литър вода за 24 часа, което я прави чудесен конкурент на електрическия овлажнител.

4. Хол - спокойна лилия (Spathiphyllum Wallisii)

Лесно за поддръжка, това красиво стайно растение не само намалява вредните изпарения от домакинските химикали, боята от стените и миризмата на нови мебели, но и елиминира вредното излъчване от монитори и телевизионни екрани.