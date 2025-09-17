Стихотворение на деня, 18 септември, от Евтим Евтимов

"Обич за обич"Аз назаем не съм те прегръщали назаем не съм те мечтал,всяка ласка под брой да ми връщаш.Мен ми стига, че нещо съм дал.Може днес да не дойдеш на срещано след ден,но след два,но след трида потрепне в душата ти нещои за мен да преминеш гори,над които небето поклащаобгорено от бури платно.Може дълго писма да не пращаш,но да сложиш две думи в едното за двеста писма да вълнуваи за двеста да има цена. Може само веднъж да целувашала тази целувка еднадо последния дъх да гори,до последния дъх…и до гроба. Стига заеми!Стига везни! Искамобич за обич. Евтим Евтимов

