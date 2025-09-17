Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 18 септември, от Евтим Евтимов

17 септември 2025, 21:00 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 18 септември, от Евтим Евтимов

Съдържание:

"Обич за обич"

Аз назаем не съм те прегръщал

и назаем не съм те мечтал,

всяка ласка под брой да ми връщаш.

Мен ми стига, че нещо съм дал.

Може днес да не дойдеш на среща

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

но след ден,

но след два,

но след три

да потрепне в душата ти нещо

и за мен да преминеш гори,

над които небето поклаща

обгорено от бури платно.

Може дълго писма да не пращаш,

но да сложиш две думи в едно

то за двеста писма да вълнува

и за двеста да има цена.

 

Може само веднъж да целуваш

ала тази целувка една

до последния дъх да гори,

до последния дъх…

и до гроба.

 

Стига заеми!

Стига везни!

 

Искам

обич за обич.

 

Евтим Евтимов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Евтим Евтимов
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес