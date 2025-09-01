Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 2 септември, от Радой Ралин

01 септември 2025, 20:06 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 2 септември, от Радой Ралин

Съдържание:

"Време"

 

Да жаля ли детството, не знам?

Отмина то безрадостно, разплакано.

Животът ни е глуха равнина,

годините са пътнически влакове.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Те идват и отиват все едни,

отнасят всички спомени и мигове,

перонът пак за тръгване звъни,

а нашият живот не тръгва никъде.

 

А вярвам, че на нас ни предстои

една задача трудна и велика:

на тягостния мрак да устоим

и никога със мрака да не свикнем.

 

Да тръгнем! На народа да дадем

възторга си и силите си млади.

Бащите помнят стария подем,

но не забравят сетнешните клади.

 

Излишно е разнежването тук!

В годините ни спотаени, борчески

сърцето ни да бъде свит юмрук,

готов за нападение и творчество.

 

Ще дойде и очакваният влак,

мечтаният от толкова години,

да ни откара не в спокоен бряг,

а там, на боя в първата му линия.

 

Радой Ралин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия Радой Ралин стихотворение
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес