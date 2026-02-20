Великденският пост, който тази година е от 23 февруари до 11 април, се счита от вярващите за важен духовен период на пречистване и молитва. Постът не е просто гладуване. Задължително ли е за всички да постят?

Църквата казва, че целта на поста не е просто ограничаване на храната, а духовна работа върху себе си. Ето защо той не бива да вреди на здравето или да се превръща в прекомерно бреме.

Кой не трябва да пости?

Ако човек физически не е в състояние да спазва строги ограничения, се допуска облеВеликият кчаване на поста. Тези, които физически изобщо не са в състояние да постят, могат да се съсредоточат върху духовния компонент - молитва, добри дела и въздържание в думи и действия.

Децата не са длъжни да спазват строг пост, тъй като телата им активно растат и се нуждаят от добро хранене. Тийнейджърите започват да развиват хормонална функция, така че се нуждаят от качествена и пълноценна храна.

За бременни и кърмещи жени постът също не е препоръчителен. През този период жените имат повишена нужда от хранителни вещества. По време на бременността се формира плодът и затова той трябва да получава достатъчни количества протеини, витамини и минерали.

Когато се роди бебе, то получава всички хранителни вещества от майчиното мляко. Строгите ограничения могат да бъдат опасни за здравето както на майките, така и на техните бебета.

На хора с хронични заболявания, стомашни проблеми, диабет, тежки чернодробни и бъбречни заболявания или други сериозни състояния не се препоръчва да спазват строг пост без консултация с лекар.

Повечето от възрастните хора обикновено имат някои хронични заболявания, телата им са по-малко издръжливи и по-податливи на стрес. Поради отслабените им органи и необходимостта от специално хранене, постът трябва да се осъщестява единствено след консултация с лекар.

Хора, които работят усилено физически труд, също може да се повлияят лошо от хранителните ограничения. Този тип дейност изразходва много голямо количество енергия, коят може да се попълни само с протеини. При недостиг на протеин могат да се развият различни заболявания.

