Нов рекорд по завоювани златни медали от една страна на Зимни олимпийски игри!

Норвегия постави нов рекорд по завоювани златни медали на Зимни олимпийски игри! Йоханес Дале спечели мъжкия масов старт на 15 километра по биатлон в Антхолц-Антерселва и грабна 17-ата титла за своята страна в Милано и Кортина. Скандинавците могат да се похвалят още с 9 сребърни и 10 бронзови медала. Предишният рекорд от 16 отличия също беше на Норвегия от Игрите в Пекин през 2022-а.

Норвегия подобри собствения си рекорд

На второ място в класацията по отличия е САЩ с 27 (9-12-6), а на трети са домакините от Италия с 26 (9-5-12). Както е известно, България има две бронзови отличия до момента. Лора Христова в биатлона и Тервел Замфиров сноуборда донесоха медали на страната ни след 20-годишна суша.

Иначе 28-годишният Дале бе единственият, който свали всичките си 20 мишени при стрелбата. По последните две обиколки той караше практически съвсем сам и завърши необезпокоявано за 39:17.1 минути. За Дале това е първи медал от Олимпийски игри, а в тази дисциплина Норвегия триумфира за трети път. При първия случай Емил Хегле Свендсен взе златото в Сочи през 2014 година, а втория път титлата бе за Йоханес Тингнес Бьо в Пекин 2022. Второто място в днешния старт в Антерселва също бе за представител на Норвегия. С един пропуск в стрелбата Стурла Холм Лагрейд завърши на 10.5 секунди.

