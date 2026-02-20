Един от най-големите бразилски таланти пристига в Европа - подписа дългогодишен договор с 8-кратен шампион

Един от най-обещаващите бразилски таланти пристигна в Европа. Става въпрос за левия краен защитник Кауа Пратес, който подписа дългогодишен договор с осемкратния шампион на Германия - Борусия Дортмунд. Ръководството на "жълто-черните" потвърди, че 17-годишният футболист се е съгласил на контракт до 2031 г., след като тази седмица успешно премина медицински прегледи. Защитникът ще остане под договор с Крузейро до лятото на 2026 г., преди да се присъедини към новия си клуб в Германия.

Пратес подписа 5-годишен договор с Борусия Дортмунд

Пратес, който е висок 1,84 метра, се премести в академията на Крузейро през 2019 г. и дебютира за първия отбор през май 2025 г. на 16-годишна възраст. Оттогава той е основа фигура в състава на "лисиците", като е изиграл 17 мача във всички турнити. На международната сцена младият национал помогна на бразилския отбор до 17 години да спечели южноамериканското първенство за тази възрастова група миналата година.

ОЩЕ: Реал Мадрид се прицели в защитник на немски гранд

Управляващият директор на клуба Ларс Рикен коментира трансфера на Пратес. Той определи бразилеца като изключително вълнуващ играч, който е сред най-големите таланти в Южна Америка. На "Сигнал Идуна Парк" са убедени, че с неговите способности, амбиция и потенциал за развитие, Пратес много добре ще пасне на отбора. Спортният директор Себастиан Кел също изрази задоволството си от сключването на сделката: "Радваме се, че подписахме с Кауа. Той е изключително талантлив играч с много гъвкав профил и е способен да играе на няколко защитни позиции в различни системи. Неговите умения в отнемането на топката, сила и менталитет без съмнение ще обогатят отбора ни през следващия сезон."

Пратес няма търпение да играе на "Сигнал Идуна Парк"

Самият Пратес също няма търпение да започне своя път на европейската сцена. "Много съм горд, че от лятото ще мога да играя за този велик клуб. Изключително съм развълнуван и ще дам всичко от себе си от първия ден в черно-жълто, за да постигна успех с Борусия Дортмунд", каза той. Пратес ще стане 16-ият бразилски играч в Дортмунд. Само Германия е предоставила повече играчи и общо участия за клуба. Бразилската връзка започна с Жулио Сезар през 1994 г., а Деде държи рекорда за най-много мачове за чуждестранен играч с 398.

На теория Борусия Дортмунд остава в борбата за титлата в Бундеслигата, като заема второ място и е на шест точки зад лидера в класирането Байерн Мюнхен. "Жълто-черните" също така поддържат надеждите си за Шампионска лига след победа с 2:0 в първия мач срещу Аталанта. Припомняме, че само преди две години германския клун игра финал на най-елитната европейска надпревара, като загуби с 0:2 от Реал Мадрид.

ОЩЕ: ЦСКА 1948 взима без пари германски халф, минал през Борусия Дортмунд и Херта