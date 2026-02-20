Макс Верстапен посочи фаворитите за титлата през 2026 г. и коментира бъдещето си във Формула 1

Четирикратният шампион във Формула 1 Макс Верстапен направи интересна разкритие за бъдещето си в спорта, като същевременно прогнозира кои отбори ще се представят добре през 2026 г. Предстоящият сезон ще бъде първият от четири години насам, в който нидерландецът ще участва, без да е действащ шампион, след като през 2025 г. загуби титлата с разлика от само две точки от Ландо Норис. Освен това новата кампания ще бъде белязана от от най-голямата промяна в техническите правила от години, като двигателите ще преминат към равномерно разпределение между вътрешно горене и електрическа енергия.

Макс Верстапен коментира бъдещето си във Формула 1

Системата за намаляване на челното съпротивление (DRS) също беше заменена от активната аеродинамична система, която ще позволи на колите да променят формата си, за да се адаптират към пистата. Z-режим ще се използва при завиване, като предните и задните крила са настроени да поддържат сцепление, когато колата влиза в завои, докато X-режимът ще се използва на правата, където тези елементи се отварят, за да се максимизират ефективността и скоростта. Въпреки че до старта на сезона в Мелбърн остават още 16 дни, Верстапен вече даде ясно да се разбере, че не е фен на новите правила и нарече спорта "Формула Е на стероиди".

"Никой няма да се интересува дали съм спечели 4 или 10 титли"

Нидерландецът затвърди позицията си по време на участието си в Up To Speed, като заяви, че RB22 е "най-малко любимата" му кола от времето му в отбора, преди да добави, че е трябвало да промени подхода си към шофирането според новите правила. След това Верстапен беше попитан дали има конкретен срок за евентуалното си напускане на Формула 1, на което той отговори: "Е, определено съм по-близо до края, това е сигурно! Настоящите правила не помагат за дълголетието на кариерата ми във Формула 1, да го кажем така. Но това няма значение. Искам да кажа, че така или иначе съм много доволен от кариерата си във Формула 1 и лесно мога да я оставя зад себе си. Когато съм на 60-70 години, никой няма да се интересува дали съм спечелил четири или десет титли. Аз предпочитам да прекарам това време с семейството си и наистина да бъда с тях."

Засега обаче четирикратният шампион във Формула 1 ще остане напълно фокусиран върху спечелването на петата си титла за шест години през 2026 г. Но кой според него ще спечели трофея този сезон? На въпроса кой ще бъде най-големият конкурент на Ред Бул, Верстапен отговори: "Аз лично мисля, че всеки отбор с двигател на Мерцедес ще се представи добре." През настоящата година четири отбора - Мерцедес, Макларън, Уилямс и Алпин ще използват задвижващи двигатели на британската марка. В падока обаче мислят, че има друг отбор "еталон" на пистата.