Иде мръсен въздух: Въвеждат зелен билет от 1 лв. в София за три дни

19 декември 2025, 16:36 часа 361 прочитания 0 коментара
Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт. За първи път през този сезон със Зелен билет ще се пътува в събота, неделя и в понеделник (20, 21 и 22 декември). В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото в София ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата. Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

"Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме", заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Снимка: БГНЕС

Зеленият билет е на стойност 1 лев, важи за цял ден и може да се закупи с банкова карта в превозното средство, от водачите в превозните средства, онлайн през уебпортала на ЦГМ или от касите на ЦГМ и Метрополитен. Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт.

От Столична община припомнят, че от 1 декември е в сила нискоемизионната зона в града. До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 актове, от които 38 за "Малък ринг" и 3 за "Голям ринг".

Отоплението през зимата 

От 1 януари 2026 г. предстои за втора поредна година да влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво за 9 столични района - "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица". От 2029 г. мярката ще важи за цялата територия на Столична община.

В момента се набират предварителни заявления по нова програма за подмяна на отоплителните уреди (ПОС 2021-2027), като до момента са получени над 4500 заявления. В резултат на изпълнението на този проект се очаква да бъдат спестени допълнително 220,8 т/год. емисии на ФПЧ. 

Освен Зелен билет в София ще бъдат предприети мерки по допълнително миене и метене на уличните платна. Препоръчва се да се ограничи престоят на деца в детски градини и училища на открито, пише БГНЕС.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
