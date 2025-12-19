Будни за успех: Момчето от Родопите, което стигна до адронния колайдер

Понякога пътят към големите постижения започва с едно любопитство.

За Владимир Даскалов – основател на Electricity – първата искра буквално е искра: едно детско електромоторче, разглобена количка и първото късо съединение в живота му. Той си спомня как, уплашен, вика братовчед си да държи единия кабел, докато той държи другия – и „БУФ!“ – това е моментът, в който историята започва.

Но всъщност началото е още по-рано – в Родопите, където трудът е част от природата, а работният ден няма начало и край. „И сега работя по тридесет и шест часа на ден“, казва Владимир със смях, но и с онази честност, която носят хората, израснали сред планини, земя и постоянна работа. Там се заражда навикът да не се отказваш. Никога.

От малка сграда в София до най-големите проекти в Европа

2009 г. е година на ново начало. Тогава Владимир основава Electricity – компания, започнала с екип от петима души и един човек, който е бил едновременно оферент, снабдител, инженер и технически ръководител. Той.

Първите обекти – 2000 кв.м. на „Ботевградско шосе“, после 5000 РЗП около София – изглеждат огромни. Трудни. Предизвикателни. Но именно трудните задачи винаги са го привличали. И това никога не се променя.

Днес Electricity е може би най-голямата компания в България във вътрешните и сградни електроинсталации. С екип, който носи духа на първите петима. С проекти, които никога не са стандартни. И с предизвикателства, които малцина биха приели.

Адронният колайдер: проектът, който променя всичко

От пет години екипът на Владимир работи по един от най-големите европейски проекти – адронния колайдер в Дармщад, Германия. Там няма нищо „обикновено“. Там за първи път полагат кабели със сечение 700 мм² и водно охлаждане. Там се работи със средно напрежение, огромни обеми и високи стандарти.

И въпреки всичко, имиджът, с който Electricity излизат от всеки проект, е това, което носи най-голяма гордост на Владимир. Не кабелите, не киловатите, не технологията. А репутацията, която се създава с труд, честност и работа, свършена както трябва.

Суперкомпютърът на България: предизвикателство на ръба на невъзможното

Друг ключов момент в историята на компанията идва с избухването на COVID-19. Всички фабрики спират. Светът замръзва. А Electricity печелят конкурс за изграждането на суперкомпютъра на България — с агресивно кратък срок и още по-агресивна цена.

Задачата?

Под пълен локдаун, в рамките на по-малко от три месеца, да изградят цялостна инфраструктура в сграда, която дотогава е била само конструкция.

Със същата упоритост, с която едно момче някога разглобява играчка, за да види какво има вътре, днес екипът на Electricity изгражда два трансформатора по 2500 kVA, резервни захранвания, UPS системи и какви ли още не топ технологии за времето ни. Проектът е завършен и завършен навреме. И до днес компанията поддържа суперкомпютъра.

Партньорство и доверие

Владимир говори открито и за партньорството с УниКредит Булбанк. За него банката не е просто услуга – тя е част от пътя. Подкрепа, на която може да разчита при всеки труден момент. „Парите винаги идват“, казва той. „Важното е работата.“

Гледайте историята — и се вдъхновете

Историята на Владимир Даскалов е история за любопитството, което става професия. За труда, който става успех. За момчето от Родопите, което стига до най-сложните технологични обекти в Европа.

А най-добре е да чуете това лично от него: