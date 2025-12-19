Левски обвърза обещаващ юноша с дългосрочен договор

Ръководството на Левски обвърза един от най-обещаващите юноши на клуба с дългосрочен договор. Става въпрос за 17-годишния полузащитник на „сините“ Радостин Стоилов. Младият талант се представя отлично с екипа на втория тим на столичния гранд, който се подвизава в Югозападната Трета лига като до момента има на сметката си 16 мача, в които е реализирал три попадения. Халфът също така е юношески национал на България.

Радостин Стоилов подписа днес своя първи професионален договор с Левски. Контрактът на младока е за срок от 3 години. Шефовете на „сините“ пожелаха на талантливия полузащитник много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на българския гранд.

Радостин Славов подписа за 3 години с Левски

„Юношата на ПФК „Левски“ Радостин Стоилов подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години. Радостин Стоилов е роден на 1 януари 2008 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2019 година. Записва 137 мача и вкарва 50 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС“.

„През настоящия сезон полузащитникът играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 16 мача, в които отбеляза 3 гола. През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години, като е избран и за най-добър футболист в първенството. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините“. ПФК „Левски“ пожелава на Радостин Стоилов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб“, се казва в съобщението на „сините“.

