Левски трябваше да направи реверанс към Витоша и да даде приходите от мача на "Герена" (ВИДЕО)

Българският гранд Левски можеше да направи реверанш към Витоша Бистрица и да даде приходите от двубоя им за Купата на България, изигран на стадион "Георги Аспарухов". Това смята спортният журналист Бойко Димитров, който заяви в последния епизод на "Точно попадение", че приходите от такъв мач можеха да се окажат животоспасяващи за Витоша. Вместо това, тимът прекрати участието си в Трета лига само няколко дни след загубата от Левски.

Трябваше ли Левски да даде приходите от мача на "Герена" на Витоша?

"Доколкото съм запознат, по света винаги отборът, който е по-високо в йерархията, гостува. Тук защо не беше направено това... Нека мачът да се играе на "Герена", нека се напълни стадионът, но нека приходите отидат при Витоша. Все пак те са от Трета лига, нормално е да трябва да им се помогне малко. Левски едва ли чак толкова е опрял до тия 250 хиляди лева, докато виждаме, че за Витоша тази сума може да се окаже животоспасяваща", коментира Бойко Димитров.

"Тук можеше да се направи реверанс към Витоша от страна на Българския футболен съюз, Професионалната футболна лига, дори и ръководството на Левски", добави още той.

Неговият колега Николай Илиев коментира следното: "Левски даде шанс на резервите. Витоша Бистрица е от третото ниво. И с титуляри, и с юноши да излезеш, трябва да победиш. Да, Витоша Бистрица направи много силна подготовка за този мач, но това все пак е водачът в Първа лига. Каквото и да направиш, няма как да се противопоставиш в такъв мач."

Гледайте повече в предаването в YouTube: