Турция събра държави от региона, за да борят дезинформацията

Дирекцията за комуникации на Турция организира панела „Форум на тюркските държави за борба с дезинформацията“ в Анкара, предаде Анадолската агенция. Турската държава събра представители на Азербайджан и Киргизстан. Фехми Гурдалъ, генерален мениджър на държавната информационна агенция на Севернокипърската турска република, TAK, заяви, че дезинформацията и организираните фалшиви новини са направили обществата уязвими за провокации, особено по време на кризи.

Подчертавайки значението на медийната грамотност и информационната сигурност, Гурдалъ добави, че дезинформацията не означава само фалшиви или неверни новини, но и прекъсването на разпространението на новини е форма на дезинформация.

Мнението на Азербайджан

По време на речта си Джавид Мусаев, ръководител на сектор „Комуникационна политика“ на Азербайджан към Департамента за работа с неправителствени организации и комуникации, заяви, че информационната сигурност е неразделна част от националната сигурност.

Азербайджан признава важността на борбата с дезинформацията чрез опита си по време на Втората карабахска война, добави Мусаев.

Медийната грамотност

От своя страна Зарина Калмуратова, главен специалист в Министерството на културата, информацията, младежта и спорта на Киргизстан, подчерта значението на медийната грамотност, като заяви, че голямо количество вярна и невярна информация се разпространява чрез социалните медии.