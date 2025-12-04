Студена луна: Какво означава последното пълнолуние за 2025, какво трябва и НЕ трябва да се прави

Какво трябв и не трябва да се прави по време на това пълнолуние

В нощта на 4 срещу 5 декември в небето ще изгрее Студената Луна – специално пълнолуние, което бележи края на годината. Ярката ѝ зимна светлина засилва атмосферата на тишина и ни кара да се вслушаме в себе си. Смята се, че пълнолунието през декември влияе на емоциите, помага ни да направим равносметка.

Първото пълнолуние на зимата и последно за 2025 г. - Студената луна ще засили емоциите и ще извади наяве това, което сте се опитвали да скриете от себе си.

Защо пълнолунието през декември се нарича Студена Луна?

Декемврийското пълнолуние се нарича „Студена луна“, тъй като наименованието му се свързва с северноамерикански племена и от келтската традиция, според „ Алманах на фермера “. И това име е напълно логично: декември бележи началото на зимата, когато студът наистина настъпва.

Други народи наричат ​​Студената Луна по различен начин: китайците - „Горчива луна“; шошоните - „Зимна луна“ ; индианците чероки и хайда - „Снежна луна“.

В американските колониални традиции пълнолунието през декември е било известно като „Коледна луна“ или „Юлска луна“. В южното полукълбо, където декември е лято, а не зима, на тази Луна се дават топли, летни имена: „Ягодова Луна“, „Розова Луна“, „Медена Луна“, а в Южна Африка дори „Плодова Луна“, тъй като много сладки плодове узряват по това време.

Идва златна луна: Ето кои зодии ще спечелят от идващото пълнолуние

Пълнолунието през декември ще бъде и третото и последно суперлуние за годината – спътникът на Земята ще бъде много близо до Земята, изглеждайки по-голям и по-ярък. Това пълнолуние ще бъде и най-високото за тези в Северното полукълбо и най-ниското за тези в Южното полукълбо – феномен, който няма да се повтори до 2042 г.

Що се отнася до продължителността на пълнолунието, то обикновено трае три дни преди и три дни след това. Енергиите на пълнолунието присъстват през целия ден. През това време емоциите и чувствата са засилени, сънят и комуникацията могат да бъдат нарушени; винаги е като енергиен кулминационен момент.

По време на пълнолуние, Луната ще бъде в Близнаци, знак, свързан с информация, комуникация и пътуване. Следователно, това лунно събитие ще предизвика разговори, избори и вземане на решения. Възможно е някои хора да бъдат груби в комуникацията си. Също така са възможни импулсивни, агресивни послания и груби изявления. Тези, които действат под влияние на емоциите, може по-късно да съжаляват за действията си.

Пълнолуние в Близнаци на 5 декември: Какво ще ни донесе

Това пълнолуние ще подчертае къде хората лъжат себе си, къде се страхуват да се изправят пред истината. Възможни са конфликти поради кризи, може да бъде разкрита скрита информация, да се случат остри разговори и да възникнат внезапни осъзнавания.

Това е и последното пълнолуние от календарната година – един вид последна точка на ментално ниво. Предвид всички аспекти на това пълнолуние, са възможни объркване, съмнения относно правилността на изборите, желание за разбиране на всичко веднага и нервно претоварване поради огромното количество информация.

Освен това зодия Близнаци е свързана с пътищата, така че по време на пълнолуние са възможни забавяния на движението, а броят на инцидентите може да се увеличи.

Какво трябв и не трябва да се прави по време на това пълнолуние

По време на това пълнолуние избягвайте грубите изказвания и постъпки. Не давайте „празни“ обещания. Не участвайте в клюки, интриги и умишлено манипулират информация.

Това пълнолуние призовава за честност. Това е добро време за честни, откровени разговори, когато можете да постигнете съгласие по важни решения. Също така е благоприятно време за детоксикация на психическо ниво, което означава ограничаване на използването на социалните медии, четене на новини и избягване на претоварване с хора, които са безинтересни или енергийно претоварващи.

Можете също така да извършвате ритуали за освобождаване от негативни стари програми - да почиствате пространството, да се занимавате с дихателни практики, медитация, да вземате вани със сол.

Пълнолунието на 5 декември ще освети пътя към щастието и парите за тези зодии