Съхранение на круши: Как да ги запазим свежи по-дълго време

Домашно отглежданите круши имат несравнимо добър вкус. Градинските плодове обикновено са далеч по-добри от търговските по отношение на свежест, сладост и вкус, тъй като можете да определите идеалното време за прибиране на реколтата и да избегнете дълги транспортни маршрути.

Сезонът на прибиране на реколтата за зимните круши започва през октомври. Типичен пример е сортът круша „Abate Fetel“, който става сладък и сочен едва след продължително съхранение. След прибиране, плодовете на зимната круша често са все още твърди, което ги прави по-малко крехки и по-подходящи за дългосрочно съхранение.

При идеални условия и с малко грижи, тези късни круши могат да се съхраняват от четири до пет месеца. Правилното съхранение започва с избора на сорт круша. Има и няколко неща, които трябва да се имат предвид при прибирането на реколтата и съхранението.

Неща, които трябва да знаете за съхранението на круши

При съхранението на круши се прави разлика между летни круши, които се берат от юли, и зимни круши, които се берат по-късно. Летните круши са вече сладки и сочни по време на беритбата, но следователно са и крехки и не са подходящи за дългосрочно съхранение.

Зимните круши трябва да се берат от дървото, преди да са готови за консумация. При идеални условия те ще се запазят в продължение на четири до пет месеца и ще развият пълния си вкус с течение на времето, докато узреят. Крушите могат да се замразяват, но предварително трябва да се нарежат на малки парченца и да се опаковат херметически.

Правилно събиране и съхранение на круши

За съхранение се препоръчва плодовете да се берат от дървото, преди да достигнат пълна зрялост, известна още като зрялост за консумация.

Съвет: За да определите правилната зрялост, разрежете отделните круши. Ако семките са кафяви, но плодът е все още хубав и твърд, е време за беритба.

Важно е също така да съхранявате само плодове, които нямат меки или кафяви натъртвания, мухъл или признаци на увреждане. Такива повреди могат да доведат до бързо разваляне на крушата и в най-лошия случай дори да заразят други плодове.

Могат ли крушите да се съхраняват в хладилник?

Ако искате да съхранявате крушите само за няколко дни, можете да ги съхранявате в отделението за зеленчуци на хладилника си. Това осигурява хладни и влажни условия, които са полезни за плодовете.

Можете също така да замразите крушите. Тъй като това ги прави по-меки, те са най-подходящи за по-нататъшна обработка. За да замразите, измийте, обелете, нарежете и съхранявайте крушите в херметически затворени контейнери.

Как правилно да съхранявате узрели круши?

Зрелите круши ще се запазят по-дълго в хладилника и мазето, ако са лишени от кислород. За целта ги поставете в голям найлонов плик, затворете го и направете дупки или разрези два или три пъти. Подходящи са и контейнери с малък отвор, за да може кондензът да излиза.

Как съхранявате крушите за узряване?

Крушите се съхраняват най-добре в хладилник за кратко време. За да узреят обаче, е по-добре да се поставят на един слой върху дървени щайги или кутии за плодове и да се съхраняват на защитено място. Идеални са помещения с постоянно ниски температури и висока влажност.

Подходящите места за съхранение включват неотопляеми мазета, гаражи без риск от замръзване или хладни, тъмни тавани. Идеалната температура за съхранение на круши е четири градуса по Целзий или по-ниска. Важно е да не се съхраняват наблизо плодове или зеленчуци, като ябълки или домати, които отделят етилен. Този естествен газ за зреене кара други плодове да узряват преждевременно и да се развалят.

