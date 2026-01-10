САЩ обсъждат удари срещу аятолаха. Данни, че "Хизбула" помага на Хаменей срещу яростта на протеста (ВИДЕО)

"Иран търси свобода, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат". Думите са на американския президент Доналд Тръмп, който ги публикува в официалния си профил в своята социална мрежа Truth Social. Всичко това на фона на материал на The Wall Street Journal, в който се твърди, че администрацията на Тръмп вече е провела първи разговори и обсъждания за широкомащабни въздушни удари срещу редица ирански военни обекти. Но един от източниците на американската медия казва, че все още няма консенсус сред съветниците на Тръмп какво да се прави и че засега американски военни не са част от разговорите. Това е част от нормален процес, няма признаци за скорошна американска атака срещу Иран, казват още източниците на The Wall Street Journal - Още: Рубио: Америка застава зад иранския народ
Украинският външен министър Андрий Сибиха също призова международната общност да усили натиска върху аятолах Хаменей. Той подчерта, че точно този режим притиска както своя народ, но и оказва помощ на режима на руския диктатор Владимир Путин във войната му срещу Украйна. "Иранците заслужават техните основни права да бъдат спазвани, да има достъп до информация, право на сдружение, да водят нормален живот, свободен от страх – живот със свобода, сигурност и просперитет", написа Сибиха и напомни, че Украйна се е освободила от тоталитарен режим, затова този в Иран трябва да не използва насилие срещу иранците:
Iran’s support for Russia’s war of aggression against Ukraine and its oppression of its own citizens are part of the same policy of violence and disrespect for human dignity.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 10, 2026
В Иран е по-горещо отвсякога
Междувременно, и тази вечер в Иран е изключително горещо, улиците на много градове са пълни с протестиращи хора, които следват призива на Реза Пахлави, наследника на шаха – да бъдат окупирани центровете на всички ирански градове. Има данни, че в отчаян опит да наложи контрол, режимът на аятолах Хаменей вече спира тока на места, за да пречи на демонстрантите да се придвижват – това не ги спира, ехтят възгласи в подкрепа на Пахлави и че хората го чакат да се върне:
Iran: In Shiraz there are clashes with regime forces. In Tehran’s Heravi district, the streets are still flooded with protesters, so many that the end of the crowd couldn’t be seen. In Punak, the regime cut the power, but demonstrators returned with flashlights and phone lights.… pic.twitter.com/oSfl8kJdVM— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
Huge crowds are out on the streets again in Iran. In Tehran’s Tehranser, Punak, and Saadat Abad districts, footage shows large gatherings chanting slogans like “We’re waiting for Pahlavi, we’re not going anywhere!” pic.twitter.com/lByveuq9Jq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
В социалните мрежи има видеокадри на сбъсъци в иранската столица Техеран и твърдения, че сили за сигурност, защитаващи аятолаха, всъщност не са ирански, а бойци на ливанската шиитска групировка "Хизбула" - отдавнашно прокси на Иран. Центърът на Техеран е буквално залят от протестиращи, точно както Пахлави призова - Още: Иранките палят цигари със снимки на аятолаха: Режимът на Хаменей се клати все повече (ВИДЕО)
Reports from Tehran indicate intense clashes between protesters and regime forces. Witnesses say the suppression forces are non-Iranian and were heard chanting "Ya Allah, Hezbollah" as they confronted unarmed protestors. pic.twitter.com/di6RmncBay— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
Following Reza Pahlavi’s call for not just protest but control of public spaces, Tehran residents have responded. By 19:34 local time, demonstrators reportedly took full control of the streets around Farahzadi Square. Security forces pulled back. pic.twitter.com/nmpuihgo08— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
Вече има данни и, че в Техеран шофьорите от градския транспорт ефективно отказват да работят. Стопанският живот в страната затихва – валутният обмен почти отсъства, много банкомати не работят, хранителни продукти като месо, зехтин и олио са кът. А в Машхад изглежда протестиращи са подпалили автобуси, с които се извозват членове на иранските сили за сигурност:
In Mashhad, protesters set fire to buses reportedly used by the Iranian regime to transport security forces last night. pic.twitter.com/2vxOAlBVzO— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
В Бабол, северната част на Иран, протестиращи атакуваха полицейски участък и освободиха задържани в ареста там. Участъкът е подпален – въпреки че полицията е отговорила със стрелба:
🔥 Residents of the Iranian city of Babol attacked the local criminal police building and freed detainees— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026
Появяват се и кадри на множество трупове – протестиращи, жертви на иранските сили за сигурност, които не могат обаче да спрат гнева на хората:
Many protestors have been killed or wounded by the regime. We've seen footage showing civilians shot and bleeding, too graphic to publish. Other clips show streets littered with bullet casings in areas where security forces had been stationed but later pulled back.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
В Лондон, знамето на иранското посолство беше сменено – със старото, което беше използвано от режима на шаха:
😍 The Iranian flag has been removed from the building of the Islamic Republic’s embassy in London— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026
Иранските власти настояват, че зад безредиците стоят Израел и "терористични групи", неясно кои. Изглежда аятолахът вече готви и армията като средство да спре протестите.
