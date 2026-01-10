Спорт:

САЩ обсъждат удари срещу аятолаха. Данни, че "Хизбула" помага на Хаменей срещу яростта на протеста (ВИДЕО)

10 януари 2026, 22:30 часа 632 прочитания
САЩ обсъждат удари срещу аятолаха. Данни, че "Хизбула" помага на Хаменей срещу яростта на протеста (ВИДЕО)

"Иран търси свобода, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат". Думите са на американския президент Доналд Тръмп, който ги публикува в официалния си профил в своята социална мрежа Truth Social. Всичко това на фона на материал на The Wall Street Journal, в който се твърди, че администрацията на Тръмп вече е провела първи разговори и обсъждания за широкомащабни въздушни удари срещу редица ирански военни обекти. Но един от източниците на американската медия казва, че все още няма консенсус сред съветниците на Тръмп какво да се прави и че засега американски военни не са част от разговорите. Това е част от нормален процес, няма признаци за скорошна американска атака срещу Иран, казват още източниците на The Wall Street Journal - Още: Рубио: Америка застава зад иранския народ

Украинският външен министър Андрий Сибиха също призова международната общност да усили натиска върху аятолах Хаменей. Той подчерта, че точно този режим притиска както своя народ, но и оказва помощ на режима на руския диктатор Владимир Путин във войната му срещу Украйна. "Иранците заслужават техните основни права да бъдат спазвани, да има достъп до информация, право на сдружение, да водят нормален живот, свободен от страх – живот със свобода, сигурност и просперитет", написа Сибиха и напомни, че Украйна се е освободила от тоталитарен режим, затова този в Иран трябва да не използва насилие срещу иранците:

В Иран е по-горещо отвсякога

Междувременно, и тази вечер в Иран е изключително горещо, улиците на много градове са пълни с протестиращи хора, които следват призива на Реза Пахлави, наследника на шаха – да бъдат окупирани центровете на всички ирански градове. Има данни, че в отчаян опит да наложи контрол, режимът на аятолах Хаменей вече спира тока на места, за да пречи на демонстрантите да се придвижват – това не ги спира, ехтят възгласи в подкрепа на Пахлави и че хората го чакат да се върне:

В социалните мрежи има видеокадри на сбъсъци в иранската столица Техеран и твърдения, че сили за сигурност, защитаващи аятолаха, всъщност не са ирански, а бойци на ливанската шиитска групировка "Хизбула" - отдавнашно прокси на Иран. Центърът на Техеран е буквално залят от протестиращи, точно както Пахлави призова - Още: Иранките палят цигари със снимки на аятолаха: Режимът на Хаменей се клати все повече (ВИДЕО)

Вече има данни и, че в Техеран шофьорите от градския транспорт ефективно отказват да работят. Стопанският живот в страната затихва – валутният обмен почти отсъства, много банкомати не работят, хранителни продукти като месо, зехтин и олио са кът. А в Машхад изглежда протестиращи са подпалили автобуси, с които се извозват членове на иранските сили за сигурност:

В Бабол, северната част на Иран, протестиращи атакуваха полицейски участък и освободиха задържани в ареста там. Участъкът е подпален – въпреки че полицията е отговорила със стрелба:

Появяват се и кадри на множество трупове – протестиращи, жертви на иранските сили за сигурност, които не могат обаче да спрат гнева на хората:

В Лондон, знамето на иранското посолство беше сменено – със старото, което беше използвано от режима на шаха:

Иранските власти настояват, че зад безредиците стоят Израел и "терористични групи", неясно кои. Изглежда аятолахът вече готви и армията като средство да спре протестите.

Още: Протестите в Иран: Рекорден брой хора са на улицата, съобщава се за стрелба по демонстранти (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
