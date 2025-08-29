Топ 5 на най-големите държави, които са били колонии на Англия

До сравнително скоро, в началото на миналия век, поданиците на Британската империя съставлявали около една четвърт от цялото население на Земята, почти половин милиард души. Тази империя се разпада през 20-ти век - това, което останало от нея, е т. нар. Общност на нациите.

Но кои са били най-големите британски колонии в миналото?

13-те колонии

Една от най-важните области за Британската империя през 17-ти и 18-ти век била Северна Америка. Оценките за това колко доходи е получавала короната от тези територии варират.

Съюзът на 13-те колонии се стремял към право на самоуправление и се противопоставял на въвеждането на допълнителни данъци в полза на метрополията. Конфликтът ескалирал, когато британският парламент отхвърлил тези искания и демонстративно установил нови данъци. В отговор през 1775 г. колонистите изгонили кралските служители от колониите. Започнала война, която продължила повече от 8 години и отнела живота на десетки хиляди хора. Жителите на колониите защитили правото си на независимост и създали Съединените американски щати.

Канада

Квебек, Нова Скотия и Нюфаундленд обаче останали верни на короната. Лоялистите активно бягали там след поражението си. Прави впечатление, че именно Канада се превръща в площадка за войната между Англия и Съединените щати по време на Наполеоновите войни.

Постепенно Канада получава независимост. След образуването на САЩ тя придобила правото да избира собствен парламент, а по-късно получила статут на доминион. Това все още не било отделна държава, но имала право да формира собствено правителство. През 1919 г. страната се присъединява към Лигата на нациите, а от 1931 г. е официално освободена от задължението да изпълнява решенията на британския парламент.

Индия

Най-богатата британска колония била Индия - „империя в империята“. В началото колонизацията се извършвала от Източно-индийската компания, създадена с указ на Елизабет I през 1600 г.

Индийските владения били прехвърлени пряко под властта на короната едва през 1876 г. - след първата война за независимост на страната, кралица Виктория е коронясана за императрица на Индия. Това е колонията с най-голямо население, която участва в Първата световна война наравно с независимите държави и става една от основателките на Лигата на нациите.

Едва през 1947 г., когато страната е обхваната от масови протести, придружени от безредици и кръвопролития, Великобритания обявява изтеглянето на войските си. На 14 август е основан доминионът Пакистан, а на следващия ден Индия обявява своята независимост.

Южна Африка

Капската колония в Южна Африка се смята за най-успешния колониален проект на британците. Основана е в средата на 17 век от Холандската Източно-индийска компания, а Великобритания се укрепва в региона в началото на 19 век, след като превзема Кейптаун от Холандия. Лондон се нуждаел от тези земи най-вече, за да контролира морските пътища до Индонезия и Индия.

Впоследствие били открити богати находища на платина, злато и диаманти. Благодарение на това, за разлика от много други колонии, Южна Африка носела много сериозни приходи на метрополията. През 1910 г. новосформираният Южноафрикански съюз е обявен за доминион, а независимостта му била провъзгласена едва през 1961 г. Чак през 1994 г. се провели първите общи избори.

Египет

Британски войски контролират Египет от края на 19 век. Първоначално окупацията е представена като борба срещу нарастващия национализъм и подкрепа за местната турска администрация. Когато Великобритания и Османската империя се оказват във война през 1914 г., Лондон обявява протекторат над Египет.

Това са годините на паради на независимостите, на финала и краха на колониалните империи. Още през 1922 г. Лондон официално признава суверенитета на Кайро, а султан Фуад I се провъзгласява за крал. Новата монархия, между другото, не просъществувала дълго. През 1952 г. страната изискала реформи. Назряла революционна ситуация, в резултат на която Египет бил провъзгласен за република.

