Това е най-подходящото растение за спалня

Дори малко зелено може да промени атмосферата на една стая. Ъглите изглеждат по-меки, а пространството някак си се усеща по-живо. Повечето растения могат да постигнат това, но някои отиват по-далеч. Златният потос (Epipremnum aureum), известен още като Дяволски бръшлян, например, носи осезаеми предимства.

Кои са най-подходящите цветя за спалня?

Произхождащ от Соломоновите острови, това е вид растение, което ще се спуска елегантно от рафт или ще се промъква по пергола без много шум. В различни култури се свързва и с просперитет. Любителите на Фън Шуй твърдят, че поставянето на златни потос стратегически в дома ви може да привлече богатство и позитивност. Но най-впечатляващият му трик няма нищо общо с външния вид или легендите за късмет. Това растение активно пречиства въздуха, който дишате. По този начин всяко вдишване, което правите през нощта до златен потос, се филтрира по естествен начин.

И не ни вярвайте само на думата. Ползите от това стайно растение за качеството на въздуха в помещенията са научно обосновани. Проучване на НАСА върху стайни растения разкри, че златният потос може ефективно да попива вредни вещества във въздуха, като формалдехид и летливи органични съединения. Изследователи от Харвард отидоха още по-далеч. Те показаха, че в реални условия златният потос премахва 74% от общите летливи органични съединения и 68% от миризмите. Така че, когато се настаните вечер, наличието на потос наблизо означава подобряване на качеството на въздуха ви, а оттам и на съня ви и здравето ви.

Как да се грижите за вашия потос, за да вирее добре на закрито

Ако каните потос да живее точно до лехата ви, тогава го подгответе за успех още от първия ден. За да поддържате растението си потос щастливо и здраво , започнете с почвата. Изберете нещо добре дренирано, което не се прилепва към вода. Корените на потоса искат да пият, а не да се давят, и са най-щастливи при леко киселинно pH, в идеалния случай между 6,1 и 6,5. Това е точно правилната златна среда, където корените му могат да абсорбират хранителни вещества безпроблемно. А когато го садите в саксия, изберете саксия, която дава на корените допълнителни пет сантиметра пространство от всички страни, с дренажни отвори, които действително се оттичат.

Тъй като това растение е на път да стане ваш нощен съквартирант, поставете го до леглото, където има мека непряка слънчева светлина от близкия прозорец. Потосите не се нуждаят от слънчеви лъчи, които да ги обливат, но се нуждаят от лека яркост, за да поддържат листата си буйни. Поддържайте температурата в стаята между 18 и 24 градуса по Целзий, защото този диапазон имитира топлия тропически климат, от който произхождат. Ако обичате да пускате овлажнител през нощта, продължете; потосите обичат влажността. Но що се отнася до поливането, не се напрягайте. Изчакайте, докато горният слой почва изсъхне, преди да посегнете към лейката.

На всеки няколко месеца го подрязвайте леко точно под възел близо до главното стъбло, за да може да пренасочи енергията си към производството на по-гъсто растение. И ако някога искате да размножите малкия си спътник в леглото, можете да размножите потос, за да получите безкрайна зеленина за дома си . Потопете отрязаното парче във вода и го оставете да виси. След месец-два ще видите да се образуват корени. Моля, обърнете внимание, че макар потосът да може да подобри здравето ви, той е токсичен за котки и кучета, ако бъде погълнат.