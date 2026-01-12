Глас от БСП: Ако ГЕРБ е първа сила - оценката за правителството е положителна

"Ако ГЕРБ са първа сила на изборите - оценката е положителна за правителството. Партиите ГЕРБ, ИТН, "ДПС - Ново начало" получават колективна оценка. Правителството се оценява по премиера, пемиер беше г-н Желязков. Успехите не са по министерства - едно правителство се оценява общо. Ние не може да ги разпределяме, каза Валери Жаблянов от БСП в сутрешния блок на БНТ. Според него най-големият успех на БСП в правителство е една балансирана политика на българското правителство по отношение на международни въпроси.

"Приемането на еврото не можеше да се случи без участието на БСП. Да не кажа, че БСП от приемането на България в ЕС - пак в правителство, което беше с премиер от БСП е доказала, че на практика е може би в най-голяма степен най-проевропейската парвия в България", каза още Жаблянов.

Отношенията между БСП и президента

Той коментира и отношенията на БСП с президента, като напомни, че бившият лидер на партията ги е влошил, а настощият е направил всичко възможно отношенията с Радев да поемат в друга посока. Той призна, че БСП е подкрепила законопроектите, свързани с правомощията на президента за службите.

На въпрос какво ще прави БСП, ако Радев обяви партия: "Президентът Румен Радев се е заклел да изпълнява конституционните си задължения. Прекъсването на мандата изисква много сериозни основания, още повече, че това ще бъде прецедент в българската политика. Това ще означава, че всеки следващ президент може да мисли в тази посока, а това ще означава, че България, когато избира президент няма да го избира за 5 месеца или 1 година. В Конституцията за това са сложени мандатите".

Той посочи, че Радев би бил партньор на БСП, защото партията два пъти го е издигала за президент.

Ситуацията в партията

Жаблянов няма съмнение в оцеляването на БСП, но според него е важно това да е колективно усилие. По думите му сегашният председател е направил много, за да оцелее БСП след Корнелия Нинова.

"Посоката на БСП се изработва след като е свикан конгресът. Всичко е в ръцете на делегатите на конгреса. Предстои в следващите няколко седмици БСП да се произнесе по основни въпроси - за участието си в сегашната коалиция, какво смята да прави в предизборната кампания и по въпроса с какви ангажименти ще се появи в тази кампания", каза Жаблянов.