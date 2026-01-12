Трагедия в планината: Скиор загина в Пирин

55-годишен мъж е загинал в Пирин. Сигналът до Планинската спасителна служба (ПСС) е получен в следобедните часове в неделя. Започнала е спасителна операция, но за съжаление скиорът е загинал. По първоначалната информация той е излязъл извън пистите, след като се е подхлъзнал заради лошите метеорологични условия. При лошия терен е ударил главата си, съобщи БНТ.

От ПСС потвърдиха, че той е загинал на място. Скиорът е бил без предпазна каска. Няколко екипа на ПСС веднага са реагирали на сигнала, но за съжаление, те само са констатирали смъртта.

Загиналият склио е български гражданин.