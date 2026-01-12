Любопитно:

Трагедия в планината: Скиор загина в Пирин

12 януари 2026, 07:37 часа 494 прочитания 0 коментара
Трагедия в планината: Скиор загина в Пирин

55-годишен мъж е загинал в Пирин. Сигналът до Планинската спасителна служба (ПСС) е получен в следобедните часове в неделя. Започнала е спасителна операция, но за съжаление скиорът е загинал. По първоначалната информация той е излязъл извън пистите, след като се е подхлъзнал заради лошите метеорологични условия. При лошия терен е ударил главата си, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Издирват го: Скиор изчезна в Гърция (ВИДЕО)

От ПСС потвърдиха, че той е загинал на място. Скиорът е бил без предпазна каска. Няколко екипа на ПСС веднага са реагирали на сигнала, но за съжаление, те само са констатирали смъртта.

Загиналият склио е български гражданин.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пирин загинал скиор скиор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес