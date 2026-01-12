Тръмп да отвлече аятолаха: Мохамед Халаф обясни защо в Иран не може като във Венецуела

Това, което се случи във Венецуела, не може да има прилагано в Иран. Това каза журналистът и преподавател по международни отношения Мохамед Халаф в сутрешния блок на БНТ. Отговорът според Халаф е прост: В Иран има хибрид от различни институции, както и две армии. Според него обаче протестите в Иран са различни от тези предишните години. "Тук има две неща, които по-различни от това, което беше досега. Имаме един президент, който заплашва. Когато говори, той изпълнява. Това беше доказано. Второто нещо за първи път вече има искания, политически за връщането на монархията и сина на бившия шах. Тези две неща, които ги нямаше досега", обясни Халаф.

Той посочи, че има убити, но това не връща протестиращите вкъщи.

Връзката между Иран и Венецуела

Мохамед Халаф обясни връзката между Иран и Венецуела. Той обърна внимание, че президентът Тръмп е тръгнал към тази операция във Каракас не само заради петрола и не заради демокрацията, а заради унищожаването на така наречения съюз между политическия ислям и радикалната левица.

Имаше солидна връзка между политическият ислям в лицето на Иран и в лицето на "Мюсюлманските братя" в САЩ. "2007 г. Мадуро беше в Дамаск и се срещна с тогавашния лидер на "Хизбула" и подписаха споразумение за сътрудничество срещу импералиазма и ционизма. От там започна изграждането на една голяма структура във Венецуела", добави Халаф. ОЩЕ: В социалната си мрежа: Тръмп се провъзгласи за временен президент на Венецуела