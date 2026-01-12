Спорт:

В социалната си мрежа: Тръмп се провъзгласи за временен президент на Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп публикува изображение на страницата си в "Truth Social" и се провазгласи за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела. Според снимка, Тръмп е встъпил в длъжност през януари 2026 г.

Преди дни той каза в интервю за ABC, че ще е основният човек, който ще отговаря за Венецуела след свалянето на Николас Мадуро, и потвърди, че няма да се проведат избори в следващите 30 дни, както би повелявала венецуелската конституция. 

На 3 януари САЩ проведоха военна операция във венецуелската столица Каракас и заловиха президента на страната Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Те бяха откарани в САЩ и се намират в център за задържане в Ню Йорк, в очакване на съдебен процес през месец март.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
