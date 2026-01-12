Изсипете това върху тротоара и стъпалата: Действа по-добре от пясък и сол и НЕ вреди

2026 започна с истинска зима. През последните години може би сме забравили как да се справяме със заледени тротоари и снежни преспи. Хлъзгавите повърхности са особено опасни. Обикновено се борим с тях с пясък или сол. Има обаче и друга алтернатива, която работи ефективно, без да уврежда алеята или тротоара ви.

Какво може да замени пясъка и солта?

Когато тротоарите и алеите станат хлъзгави от лед, повечето хора посягат към торбите с пясък или готварска сол. Солта е особено вредна за околната среда, тъй като осолява почвата и може да увреди растенията. Тя също така влияе негативно върху повърхността, разрушавайки фугите в паветата. Пясъкът, от друга страна, трябва да се закупи, съхранява и старателно да се измете след зимата.

Затова си струва да се потърси алтернатива и такава съществува и е много проста, тъй като включва използването на кухненски отпадъци. Имаме предвид утайка от кафе. Ефектът им е почти идентичен с пясъка. Разстилат се върху лед, а частиците създават грапава повърхност, която подобрява сцеплението.

Въпреки че утайката от кафе не размразява леда като солта, тъмният ѝ цвят абсорбира слънчевата светлина, което може леко да ускори топенето. Преди да я разпръснете, не забравяйте, че трябва да е суха. След като изпиете кафето си, разпръснете утайката върху тава за печене или чиния и изчакайте, докато изсъхне напълно. След това я съхранявайте в херметически затворен контейнер или буркан. Това ще улесни разпръскването ѝ и ще предотврати образуването на мухъл.

Когато разпръсквате утайка от кафе по тротоар или алея, е добре да нанесете по-дебел слой върху най-гладките зони. Това има няколко предимства. На първо място, използвате отпадъци, които обикновено биха се озовали в кошчето. Няма да похарчите нито стотинка и сте екологични. След зимата можете бързо да пометете останалите остатъци и те няма да повлияят негативно на вашите цветни лехи или растения.

Как да защитите хлъзгавите стълби, тротоари и алеи?

Освен пясък, сол и утайка от кафе, можете да опитате и няколко други решения. Нагревателните рогозки са добро решение за стълби, тъй като предотвратяват образуването на лед дори при много ниски температури. Те могат да бъдат изключени веднага щом температурата се повиши.

Някои хора препоръчват и използването на оцет. Той има ниска точка на замръзване и помага за разтопяването на тънки слоеве лед, така че го смесете с вода, изсипете го в бутилка с пулверизатор и след това го напръскайте върху хлъзгавата повърхност. Бъдете внимателни обаче, тъй като твърде много оцет може да замъгли бетона.

Друг продукт, който си струва да имате под ръка, е содата за хляб. Поръсването ѝ върху лед понижава точката на замръзване на водата и насърчава топенето. Содата за хляб действа подобно на солта, но по-бавно и много по-малко агресивно. Има по-слаб ефект върху растенията и различни видове повърхности.

Друго вещество с много ниска точка на замръзване е изопропиловият алкохол. Разрежда се с вода и се използва върху заледени повърхности. Този метод работи най-добре на малки участъци, стълби или тесни тротоари.

Струва си да се помни, че домашните средства работят най-добре върху тънки слоеве лед и на малки площи. Силните студове и обилните снеговалежи изискват повече работа и понякога единственото ефективно решение е пясък или сол.

