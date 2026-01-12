"Избухването" на Витоша 100 и още: Раздадоха Годишните награди на бегаческото общество в България

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Ултрамаратонецът Христо Цветков, който постави уникален рекорд на Обиколката на Витоша 100 км от 6 часа и 56 минути през лятото, спечели безапелационно наградата "Избухване" по време на Годишните награди на бегаческото общество (ГНБО) за 2025 година. Той бе един от 19-те наградени любители бегачи в общо 13 категории, като бе единственият призьор, получил 100% от вота на журито.

Кои са победителите в Годишните награди на бегаческото общество за 2025 година

Макар и наградите да са предимно насочени към любители, призове спечелиха и изявени български атлети като Милица Мирчева и Девора Аврамова, които са национални състезателки по лека атлетика в дългите бягания. Те спечелиха съответно наградите за "Планински бегач" и "Шосеен бегач" за годината. Сред номинираните в категория "Шосеен бегач" при мъжете бе и най-добрият български атлет в дългите бягания Иво Балабанов, който присъства и лично на церемонията, за да уважи любителското събитие. В тази категория наградата отиде при маратонеца Мирослав Спасов.

Именно Миро Спасов "избухна" с две отличия на ГНБО през 2024. Той взе отличие и година по-рано, а незрящият атлет Виктор Асенов и Георги Добрев, които взеха награди през 2023, отново бяха оценени от журито и получиха призове в категориите "Вайръл" и "Гърчопис". За "Планински бегач" при мъжете бе избран Тенчо Жеков, а за "Ултра бегач" - Антон Кадиев при мъжете и Мария Николова при жените. Николай Николов и Десислава Димова бяха наградени в категория "Прогрес", а за "Турист" бе избран Александър Наков.

Петър Христов, който имаше няколко номинации в различни категории, спечели награда за "Видео" за видеото си от Ком-Емине. За "Фото момент" наградата отиде при Велислава Колева, а за "Честна игра" победители бяха Маноил Пеев и Диляна Христова. В най-интересната категория - "Модна икона", призовете отидоха за Слави Славев и Гергана Божкова. Ето и всички победители:

Шосеен бегач: Мирослав Спасов / Девора Аврамова

Планински бегач: Тенчо Жеков / Милица Мирчева

Ултра бегач: Антон Кадиев / Мария Николова

Избухване: Христо Цветков (Рекорд на Витоша 100)

Прогрес: Николай Николов / Десислава Димова

Ветеран: Живко Желязков / Дени Кирилова

Турист: Александър Наков

Вайръл: Виктор Асенов (Еверестинг)

Видео: Петър Христов (Ком–Емине)

Фото момент: Велислава Колева (Снимки на Сара Минкова)

Гърчопис: Георги Добрев

Честна игра: Маноил Пеев и Диляна Христова

Модна икона: Слави Славев / Гергана Божкова

Годишните награди на бегаческото общество се провеждат от 2013 насам, като имат неофициален и некомерсиален характер и се организират с подкрепата на спонсори за покриването на разходи за наем на място, музика, изработката на самите награди, както и за награди за томбола. Целта на събитието е да популяризира любителското бягане като активност и да разшири бегаческата общност у нас. Номинациите в анкетата се провеждат в популярната Фейсбук група "Бягане за здраве. Състезания.", която към днешна дата има близо 22 хиляди членове. Провежда се и онлайн гласуване в групата, но крайното решение за победителите се взима от комисия.

Автор: Стефан Йорданов

