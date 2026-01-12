Румен Радев е нашият президент, няма как да се отречем от него

Думите от заглавието са на заместник-председателя на "БСП-Обединена левица" в оставка Калоян Паргов пред bTV. Той заяви, че Радев би бил партрньор на БСП, а не опонент ако направи политически проект. Това не значи, че сме скарани и не си говори, когато сме на различно мнение, посочи той. Още: Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство

БСП иска избори, партизанска партия е

Паргов не е притеснен от политически проект на Румен Радев. Още по времето на бившия лидер на социалистите Корнелия Нинова бяхме правили изследвания и партията бе разделена "За" Радев и "против" Нинова, въпреки че Радев нямаше нищо общо с партията, напомни зам.-председателят на БСП.

Калоян Паргов заяви, че няма никакво значение коя партия ще избере Радев за третия мандат, тъй като всяка една парламентарна група, която го получи, ще го върне. "БСП иска бързи избори, защото ние сме партизанска партия. Нас не ни е страх да има избори на сняг и студ, защото други искат да има избори на слънце, плаж и палми", подчерта Паргов.

Той подчерта, че ако БСП получи третия мандат, ще го върне веднага.

