Първи действия на новия военен съюз: Албания, Косово и Хърватия организират съвместно учение

Първото тристранно военно учение между Албания, Косово и Хърватия ще се проведе през 2026 г., като част от наскоро подписаното споразумение за сътрудничество между трите страни, обяви албанският министър на отбраната Пиро Венгу, предаде хърватската медия "Индекс". Това е важна стъпка в прилагането на тристранното споразумение, подписано миналата година. Решението за съвместното учание дойде след като в албанския град Шкодра се проведе среща на началниците на щабовете на въоръжените сили на Албания и Хърватия и командира на Косовските сили за сигурност.

Срещата предизвика обаче остра реакция от сръбското Министерство на отбраната, което я оцени като заплаха за мира в региона.

Припомняме, че подобна среща имаше на 30 януари в Загреб, тя обаче беше на ниво директори по отбранителна политика и въоръжения. Преди това на 18 март 2025 г. в Тирана трите страни подписаха меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

Първото военното учение

„Първото тристранно учение ще се проведе през 2026 г., в съответствие със Стратегическата концепция на НАТО и евроатлантическите цели“, обяви Венгу.

Фокусът на сътрудничеството е върху засилване на военната координация, по-голяма оперативна съвместимост и повишаване на оперативната готовност на въоръжените сили на трите страни. Специален акцент е поставен върху разработването на съвместни учения и тренировки за справяне с предизвикателствата пред сигурността и хибридните заплахи. ОЩЕ: Три държави от Балканите засилват военното взаимодействие помежду си (СНИМКИ)