Съдебната реформа в Сърбия застрашава кандидатурата ѝ за ЕС

Реформите на съдебната система на Сърбия, които влязоха в сила тази седмица, предизвикаха остри критики от съдии и прокурори, които ги виждат като засилване на властта на сръбския президент Александър Вучич и подкопаване на кандидатурата на балканската страна за присъединяване към ЕС, предаде "Ройтерс". Министерството на правосъдието на страната обаче смята, че новите закони ще направят съдебната система по-ефективна чрез рационализиране на процеса на вземане на решения.

Мненията в Сърбия

Углеша Мърдич, депутат от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) на Вучич, който предложи промените, също заяви, че те ще премахнат „чуждестранния контрол“ върху автономните съдебни органи, без да дава подробности.

Въпреки това, много от работещите в съдебната система се опасяват, че реформите ще подкопаят тяхната независимост и ще застрашат делата за корупция на високо ниво, наблюдавани от Прокуратурата за организирана престъпност (ТОК).

Някои обвиняват Вучич, че се стреми да заглуши несъгласието, което той отрича.

„Ние не правим просто една крачка назад, а няколко крачки назад към държавите от съветската епоха“, каза Бранко Стаменкович, прокурор във Върховната прокуратура.

„Въпреки че измененията може да изглеждат незначителни, те са подобни на промяна на правилата на баскетболен мач на полувремето... с цел да се попречи на един отбор да играе“, каза пред Ройтерс Саво Манойлович от опозиционното движение Move-Change. ОЩЕ: Сърбия с най-високи нива на корупция в Западните Балкани според нов доклад

Позицията на ЕС: Оценката за Сърбия не е добра

Европейският съюз, който официално започна преговори за членство със Сърбия през 2014 г., също критикува реформите. „Това е сериозна крачка назад, защото измененията бяха приети по много бърза и непрозрачна процедура, без никакви консултации“, заяви на 29 януари комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос, а днес коментира темата в интервю за N1.rs, че последните изменения в законите за съдебната система представляват крачка назад и че доверието на ЕС в Сърбия е накърнено и че очакват прилагането им да бъде спряно.

Коментирайки факта, че президентът Александър Вучич ги е подписал, тя отбеляза, че „може само да предполага каква е причината“ и че тя и екипът ѝ са направили оценка, „която не е добра“, допълва македонската медия "Слободен печат".

ЕС отдавна призовава Сърбия да засили върховенството на закона и да изкорени организираната престъпност и корупцията. Реформите идват в ключов момент за Сърбия. ОЩЕ: Вучич: Който си мисли, че може да ми заповядва - не е нормален