Традиционният Азиатски фестивал ще се проведе в София за шести път

На 13 и 14 юни 2026 г. София ще бъде домакин на шестото издание на традиционния Азиатски фестивал – едно от най-цветните и очаквани международни културни събития в столицата. В рамките на два дни Южният парк ще се превърне в сцена на културното многообразие на Азия, привличайки многобройна българска и международна публика.

Фестивалът, обединен под мотото "Заедно в приятелство и хармония", се организира от Посолството на Индонезия в България заедно с посолствата и дипломатическите мисии на Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Монголия, Обединени арабски емирства, Пакистан, Южна Корея и Япония. Събитието отново ще предложи богата програма, която представя културното наследство, традициите и съвременното изкуство на азиатските държави.

Посетителите ще могат да се насладят на атрактивна програма на главната сцена с концерти, танци, музикални и артистични изпълнения, както и на разнообразни тематични зони. Сред акцентите са тематичните зони на посолствата, кино на открито, кулинарна сцена с демонстрации на популярни шеф-готвачи, работилници и демонстрации на традиционни азиатски занимания, както и пространства за игри, йога и бойни изкуства.

Фестивалът ще предложи още базар за аксесоари, сувенири и изделия с азиатска тематика, както и специална зона за азиатски храни и напитки, която ще даде възможност на посетителите да опитат вкусове от различни точки на Азия. Събитието е подходящо за цялото семейство, а домашни любимци също са добре дошли.

Традиционният азиатски фестивал ще се проведе на 13 и 14 юни от 10:00 до 23:00 ч. в Южен парк (поляната до Топлоцентрала), а входът е свободен.



