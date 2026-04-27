Кметът на Ню Йорк разлюти турската общност в САЩ

Кметът на Ню Йорк изглежда е разлютил турската общност в САЩ, тъй като представители на общноста протестираха в неделя срещу Зохран Мамдани заради забележките му относно събитията от 1915 г. по време на Османската империя и Карабах, предаде Анадолската агенция. Протестът, подкрепен от няколко турски асоциации, се проведе на Таймс Скуеър, където участниците демонстрираха срещу публикация в социалните мрежи, споделена от Мамдани на 24 април. Членове на турско-американската общност от различен произход присъстваха, скандирайки лозунги и носейки плакати.

По време на демонстрацията възникна краткотрайно напрежение между някои арменски лица и членове на турската общност. През Таймс Скуеър преминаха и дигитални камиони, показващи информация, оспорваща твърденията. В изявление, публикувано във връзка с протеста, участниците заявиха, че характеристиката на кмета на последните събития в Карабах е невярна.

Ядосал ги, говорейки за арменски геноцид

В публикацията си в платформата на американската компания за социални медии X, отбелязваща годишнината от събитията от 1915 г., Мамдани заяви, че „1,5 милиона арменци“ са били убити от Османската империя и твърди, че Азербайджан и Турция са нападнали арменци в Нагорни Карабах през 2020 г., добавяйки, че над 100 000 арменци са били изгонени от региона през 2023 г.

Турция възразява срещу представянето на инцидентите от 1915 г. като „геноцид“, описвайки ги като трагедия, в която и двете страни са понесли жертви.

Кметът уважи и независимостта на Гърция от Османсдката империя

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани отбеляза 205 години от началото на борбата на Гърция за независимост от Османската империя, наричайки я „триумф на самоопределението“.

Мамдани по-рано присъства на йерархична божествена литургия и доксология в архиепископската катедрала „Света Троица" на Източна 74-та улица по случай Деня на независимостта на Гърция. Елпидофор от Америка отслужи службата, на която присъства и председателят на гръцкия парламент Никитас Какламанис. Церемонията беше последвана от традиционния парад по Пето авеню, допълни гръцкото издание Kathimerini.