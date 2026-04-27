Кацнал на едно дърво: Спасиха парапланерист

Акция по сваляне на парапланерист, заплел се в дърво, са са организирали спасители от Планинската спасителна служба (ППС) към БЧК, отряд Кюстендил, през уикенда. Парапланеристът е невредим. Инцидентът е станал в местността Попови ливади, от северния склон на Осоговската планина.

Сигналът за бедстващия парапланерист, който се е заплел в клоните на над 20-метров бор, бил подаден на телефон 112. След получаването му от ППС сформирали отряд от петима души и с необходимата техника освободили парапланериста.

Специалистите са използвали алпийски способ, за да достигнат до пострадалия и да го свалят безопасно на земята, уточниха от ППС.

„Лично за мен такава акция ми се случва за първи път, но всичко беше направено професионално. Парапланеристът също сподели, че за първи път преживява подобен инцидент“, разказа пред БТА спасителят Радослав Наков.

