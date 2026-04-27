След стрелбата във Вашингтон: Ердоган предлага подкрепа на Тръмп

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предложи подкрепата си за ‌американския президент Доналд Тръмп по време на телефонен разговор след стрелбата на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, предаде "Ройтерс", позоваваки се на съобщение от турското президентство късно в неделя. „Ердоган каза, че вижда инцидента като отвратителен акт срещу демокрацията и свободата на печата“, се казва в изявление на президентството в платформата X.

Не става ясно в какво точно се изразява тази подкрепа.

Eрдоган е бил загрижен

По време на разговорите си с Тръмп, турският президент Ердоган изрази загриженост относно инцидента със стрелбата, който се случи на вечерята на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон, според изявлението.

Ердоган пожела бързо възстановяване на ранения служител по сигурността, пише Анадолската агенция.

Стрелбата

Припомняме, че по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта бяха произведени изстрели в залата, където се намираха американският президент Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и редица други представители на администрацията на президента на САЩ.

След първите изсрели Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани веднага от агенти на Сикрет Сървис от вечерята.