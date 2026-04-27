Тайната власт в италианската Серия А: Скандал с кодирани съобщения между съдиите и стаята за ВАР

Италианският футбол бе разтърсен от мащабен скандал относно протичащото разследване на прокуратурата за използване на “кодирани съобщения” между съдийските ръководители и арбитрите в стаята за ВАР. Главен заподозрян в схемата е бившия рефер и отговорник на съдиите за Серия А и Серия Б - Джанлука Роки. След избухването на скандала той и супервайзорът на ВАР - Андреа Джервасони се самоотстраниха от длъжностите си.

Прокуратурата влезе в стаята за ВАР, гранд и съдийски шефове са под прицел

По информация на авторитетното издание “La Repubblica”, разследващите разполагат с данни, че са използвани специфични сигнали, за да се подскаже на ВАР екипа дали да се намеси при спорна ситуация. Проучва се конкретна ситуация от двубоя между Удинезе - Парма, в която се вижда как ВАР съдията Даниеле Патерна се обръща към някого зад него и веднага след това променя решението си, отсъждайки дузпа.

Още: Милан и Юве не решиха битката за топ 4, Интер стъпи накриво

Пряко е намесено и името на италианския гранд Интер. Спекулира се за умишлено назначаване на съдии, които са “удобни” за тима. Проверяват се инциденти от мачове като Интер - Верона, Болоня - Интер и полуфинала за Купата на Италия между Интер и Милан. Президентът на клуба изрази категоричната си позиция, че отборът винаги е действал честно и не е имал предпочитания към определени арбитри.

В официално обявление за Италианската съдийска асоциация, Роки заяви, че решението му да напусне поста си е било необходимо за осигуряването на пълна безпристрастност по време на разследването и изрази увереността си, че ще излезе от ситуацията оневинен.

Развилата се ситуация не е прецедент в италианския футбол и болезнено напомня за скандала “Калчополи” от 2006 г., довел до тежки наказания за редица водещи клубове.

Още: Домино ефект в Италия: Рулетката на треньорите в Серия А може да се завърти така, че да засегне и националния отбор