Полезно ли е да си говорите сами

Пет причини, които доказват, че е добре да говорите със себе си:

Саморазговорът е доказан начин за повишаване на мотивацията, ясно мислене и обработка на емоциите.

Не бягай от себе си, защото няма къде да избягаш

Много от ползите от това да говорим със себе си са естествено следствие от мозъчните процеси, които планират и изпълняват речта ни. Когато искаме да общуваме, използвайки език – независимо дали със себе си или с някой друг – трябва да се съсредоточим върху посланието, което искаме да предадем, за да задействаме механизма си за мислено говорене. И след като сме се съсредоточили върху идеите си с цел да говорим, естествено следва да мислим повече за идеите, често изяснявайки мислите си и фокусирайки действията си.

Няма нищо по-важно от начина, по който говорите със себе си, защото този вътрешен монолог ви информира за вашите подсъзнателни мисли, емоционални състояния и поведенчески избори

Намалява стреса

Говоренето със себе си наум може да ви успокои. Като си казвате, че всичко ще бъде наред и го повтаряте на себе си или на глас, може да ви накара да повярвате в това и да се успокоите.

Мотивира ви

Когато искате да станете от дивана, когато работите усилено във фитнеса, е добре да си кажете няколко окуражителни думи. Мотивирайте се мълчаливо или на глас, защото в края на краищата само вие можете да постигнете целта си.

Помага ви да организирате мисленето си

Организирайте мислите си, като говорите със себе си. Ако например имате среща в офиса, говорете за нея в колата. Така ще организирате информацията, ще си припомните какво искате да кажете и ще намерите решение на всеки проблем по-бързо.

Повишава концентрацията

Разговорите със себе си ангажират повече области на мозъка ви, отколкото разговорите с другите или слушането на някой друг, така че обръщате повече внимание на това, което всъщност се случва около вас. Вие сте по-присъстващи в настоящия момент.

Повишава самочувствието

Според проучване на Университета в Летбридж, тези , които водят позитивен вътрешен диалог всеки ден, могат да променят своите перспективи, нагласи и реакции. Ето защо е добра идея да запишете силните си страни, характеристиките, с които се гордеете, на лист хартия и да ги прочетете на глас пред огледало.

Не се чувствай глупаво, колкото по-позитивно гледаш на нещата, толкова по-лесно ще бъде. Също така, когато си шепнем в трудна ситуация, това ни дава малко повече сила и смелост да се изправим пред възникналото.

От друга страна, също толкова добре е да поставим под въпрос негативните си чувства. Когато чуете точно какво чувствате, това ви помага да преосмислите проблема. В повечето случаи нещата не са толкова лоши, колкото си мислите, а слушането от разстояние ви помага да разберете колко сериозни са всъщност.