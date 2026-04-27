Масова чистка в ЦСКА, „армейците" разкарват поне петима през лятото!

27 април 2026, 13:06 часа 148 прочитания 0 коментара
Ръководството на ЦСКА се готви да направи масова чистка в тима след края на настоящия сезон в Първа лига. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „червените“ възнамеряват да се разделят с поне петима футболисти, които до момента не оправдават очакванията. Става въпрос за Адриан Лапеня, Улаус Скаршем, Иван Турицов, Илиан Илиев и Андрей Йорданов.

ЦСКА ще се раздели с трима българи 

Раздялата с Иван Турицов и Илиан Илиев ще бъде най-лесна за ЦСКА, тъй като двамата имат договори с клуба до края на настоящия сезон. Те обаче няма да получат предложения за нови контракти и през лятото ще си съберат багажите като свободни агенти.

Андрей Йорданов пък е обвързан с „армейците“ до края на юни 2028-ма. Той пристигна при „червените“ по искане на Христо Янев, но на този етап не успява да се пребори с Анжело Мартино за титулярното място. Поради тази причина се очаква левият бек да бъде пратен в друг тим под наем.

Лапеня и Скаршем също ще си съберат багажа 

Най-трудна ще бъде раздялата с Адриан Лапеня и Улаус Скаршем. Първият има договор до 2028-ма, докато контрактът на норвежеца е до лятото на 2027-ма. От ЦСКА ще опитат да ги продадат някъде след края на сезона. Ако това не се случи, то шефовете на столичани ще започнат преговори с тях за прекратяването на споразуменията им по взаимно съгласие.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес