Заплашил жена си с пистолет: Мъж е задържан за домашно насилие

Жена от Перник е била заплашвана с пистолет от мъжа, с когото живее. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Перник, цитирани от БТА.

Случаят на домашно насилие разследват служители от Второ районно управление. В неделя, малко след 10:00 ч., е подаден сигнал от 40-годишна перничанка, която съобщила, че партньорът ѝ, с когото живее на семейни начала, я заплашва с пистолет.

Пернишките полицаи са задържали 36-годишен мъж, отправил заканата с газово оръжие, което е законно притежавано. Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа и е образувано бързо производство.

През април м.г. пернишката полиция е работила по няколко случая на закани за убийство, станали в рамките на по-малко от седмица.

